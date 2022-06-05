Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun kötüye gittiği açıklandı. Geçtiğimiz aylarda son durumuyla ilgili bilgi veren rapçi''Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum.'' demişti. Son dakika flaş bir açıklama geldi. Peki KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ, KİMDİR? Killa Hakan hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan ne ameliyatı oldu, neden yoğun bakımda?
KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü rapçi Massaka, yakın arkadaşı olan Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında korkutan bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan rapçi şu ifadeleri kullandı;
"Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."
KİLLA HAKAN NEDEN YOĞUN BAKIMDA?
Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda oluğu ve hastalığı henüz bilinmiypr. Öte yandan Killa Hakan mahlasıyla tanınan Hakan Durmuş'un bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve ameliyat olduğu biliniyordu.
Kreuzberg'de yaşayan rapçi mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti: