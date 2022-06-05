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    • Magazin
    • 05.06.2022 10:38
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    • 05.06.2022 10:38
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    KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ, KİMDİR? Killa Hakan hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan ne ameliyatı oldu, neden yoğun bakımda?

    Rapçi Killa Hakan öldü mü, kimdir, sağılık durumu nasıl ve hastalığı? Killa Hakan neden yoğun bakımda, neyi var? soruları gündemde yer alıyor. Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edildi. Yoğun bakıma alınan rapçinin meslektaşı ve arkadaşı Massaka'nın yaptığı paylaşımın ardından ünlü rapçinin son durumu merak edildi. İşte Massaka'nın Killa Hakan açıklaması...

    KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ, KİMDİR? Killa Hakan hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan ne ameliyatı oldu, neden yoğun bakımda?

    Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun kötüye gittiği açıklandı. Geçtiğimiz aylarda son durumuyla ilgili bilgi veren rapçi''Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum.'' demişti. Son dakika flaş bir açıklama geldi. Peki KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ, KİMDİR? Killa Hakan hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan ne ameliyatı oldu, neden yoğun bakımda?

    KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Ünlü rapçi Massaka, yakın arkadaşı olan Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında korkutan bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan rapçi şu ifadeleri kullandı;

    "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

    KİLLA HAKAN NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

    Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda oluğu ve hastalığı henüz bilinmiypr. Öte yandan Killa Hakan mahlasıyla tanınan Hakan Durmuş'un bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve ameliyat olduğu biliniyordu.

    Kreuzberg'de yaşayan rapçi mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti:

        "Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"

        KİLLA HAKAN DURMUŞ KİMDİR?

        Rap müzik dünyasının ünlü isimlerinden Killa Hakan gerçek ismi ile Hakan Durmuş 3 Mart 1973 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya gelmiştir. Balık burcudur. Babasının koyu bir Trabzonsporlu olması sebebi ile herkes tarafından Trabzonlu olarak bilinmektedir.

        Ancak anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Tokat'lıdır. Ailesi 1960'lı senelerde Almanya'ya göç etmiştir. Babası eski Milli güreşçi Ali Rıza Durmuş'tur. Birçok başarıya imza atmış madalyalar kazanmış bir isimdir.

        Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve eğitim görmüştür. Almanya'da Türkçe rap yapmıştır. Almanya'da Türkçe rap yaparak Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtan Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta süresince Top 10 listesinde kalmayı başaran tek Türk rap sanatçısıdır.

        Sosyal medya hesaplarının sonunda kullandığı, sözlerini yazdığı ve çok sık 36 sayısının geçtiği bestelerinde 36'nın anlamı doğup yetiştiği yer olan Kreuzberg City'nin posta kodu'dur.
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        Haberler Magazin KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ, KİMDİR? Killa Hakan hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan ne ameliyatı oldu, neden yoğun bakımda?
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