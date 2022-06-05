KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ, KİMDİR? Killa Hakan hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan ne ameliyatı oldu, neden yoğun bakımda?

"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"

KİLLA HAKAN DURMUŞ KİMDİR?

Rap müzik dünyasının ünlü isimlerinden Killa Hakan gerçek ismi ile Hakan Durmuş 3 Mart 1973 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya gelmiştir. Balık burcudur. Babasının koyu bir Trabzonsporlu olması sebebi ile herkes tarafından Trabzonlu olarak bilinmektedir.

Ancak anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Tokat'lıdır. Ailesi 1960'lı senelerde Almanya'ya göç etmiştir. Babası eski Milli güreşçi Ali Rıza Durmuş'tur. Birçok başarıya imza atmış madalyalar kazanmış bir isimdir.

Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve eğitim görmüştür. Almanya'da Türkçe rap yapmıştır. Almanya'da Türkçe rap yaparak Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtan Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta süresince Top 10 listesinde kalmayı başaran tek Türk rap sanatçısıdır.

Sosyal medya hesaplarının sonunda kullandığı, sözlerini yazdığı ve çok sık 36 sayısının geçtiği bestelerinde 36'nın anlamı doğup yetiştiği yer olan Kreuzberg City'nin posta kodu'dur.