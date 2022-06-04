Zehra'nın bastığı tetikle havaya uçtular! Biricik sevdiceğiydi! Teşkilat'ın sezon finaline 3 ayrılık damga vurdu! Serdar, Pınar ve Hulki...

Tekilat'ın sezon finali nefes kesti. Oyun içinde oyun kuran ekip şirkete girerek operasyona başladı ancak yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda kaldılar. Serdar ve Zehra'nın hiç olmadığı kadar yakınlaştıkları sezon finalinde izleyiciler nefeslerini tuttu ve ekibin başına gelenleri izledi. Serdar, Pınar ve Hulki patlamanın ortasında kaldı. Zehra'nın tetikleyiciye basmasıyla büyük bir patlamanın yaşandığı binada Serdar, Pınar ve Hulki'ye ne olduğu merak konusu oldu. Peki Serdar, Pınar ve Hulki öldü mü? İşte detaylar...
Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizi Teşkilat 29 Mayıs Pazar akşamı 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Bombaların patladığı heyecan dolu bölümde ayrılıklar ardı sıra geldi.
Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un oynadığı Yıldırım karakteri, Ezgi Şenler'in canlandırdığı Pınar ve Teşkilat'ın Tövbekar'ı Hakan Boyav sezon finaliyle diziye veda eden isimler oldu.
EZGİ ŞENLER VEDA MESAJI YAYINLADI
Teşkilat dizisinde MİT ajanı Pınar rolüne hayat veren Ezgi Şenler son bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Şenler şu ifadeleri kullandı:
"Yanımda olan, her pazar bizimle ekran başında olan herkese canım teşkilat ekibine ve Ankara'da kurduğumuz aileme çok teşekkür ederim. Emeklerimize sağlık Hatam olduysa af ola… Hoşça kal Pınar"