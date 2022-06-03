Kalp Atışı'ndan Duy Beni dizisine öyle bir transfer gerçekleşti ki! Duyanın ağzı açık kalacak! 'Doktor Bahar'dan Öğretmen Bahar'a'

Süreç Film imzalı Star'ın Duy Beni dizisinin çekimleri başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bir çok fenomen dizi sezon finali yaptı, bazıları da final ile noktalandı. Haliyle yeni diziler gelmeye başladı. Duy Beni dizisi de yaz dizilerinden bir tanesi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni biri katıldı. Hem de eski rol aldığı dizideki ismiyle!