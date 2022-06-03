Kalp Atışı'ndan Duy Beni dizisine öyle bir transfer gerçekleşti ki! Duyanın ağzı açık kalacak! 'Doktor Bahar'dan Öğretmen Bahar'a'

Süreç Film imzalı Star'ın Duy Beni dizisinin çekimleri başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bir çok fenomen dizi sezon finali yaptı, bazıları da final ile noktalandı. Haliyle yeni diziler gelmeye başladı. Duy Beni dizisi de yaz dizilerinden bir tanesi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni biri katıldı. Hem de eski rol aldığı dizideki ismiyle!
KALP ATIŞI'DAN DUY BENİ DİZİSİNE BOMBA TRANSFER!
MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yaptığı, başrollerini Gökhan Alkan, Öykü Karayel, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek ve Merve Çağıran'ın paylaştıkları 2017-2018 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı dizisi iddialı kadrosu ve hikayesiyle hafızalara kazınmıştı.
Sevilen dizinin finalinden yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı.
EGE KÖKENLİ'NİN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU!
Süreç Film imzalı Star'ın "Duy Beni" dizisi sete çıktı.
Ali Balcı'nın yönetip Makbule Kosif'in ise kaleme aldığı dizide Berk Hakman (Selim), Caner Topçu (Kanat), Rabia Soytürk (Ekim), Burak Can (Aziz), Sümeyye Aydoğan (Melisa), Helin Kandemir (Meltem), Durul Bazan (Fikret), Murat Daltaban (Rıza), Yeliz Akkaya (Suna), Aytaç Uşun (Halil), Alper Atak (Süleyman), Feride Çetin (Neşe), Bedir Bedir (Hasan), Hamdi Alp (Selçuk), Utku Coşkun (Ozan), Taha Bora Elkoca (Bekir), Elif Çakman (Hatice), Bedia Ener (Şükran), Gökçe Güneş Doğrusöz (Ayşe), Meltem Akçöl (Hazal), Jasmin Berkiş (Ceren), Sena Gençtürk (Ceyda) Cemre Özşişman (Emine), Dilara Sümbül (Ece), İzzet Yüksek (Cingöz) ve İbrahim Yıldız (Dağhan) gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
Dizinin kadrosuna son olarak flaş bir isim katıldı.
Ege Kökenli "Duy Beni"de rehber öğretmen Bahar rolüne hayat verecek ve yaza damga vurmaya hazırlanan diziye güç katacak.