Rıza Baba'nın ocağına ateş düşecek! Arka Sokaklar'ın biricik kızıydı! Bu son başrole hiç yakışmadı! Trajik sonla uğurlanacak!

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki Arka Sokaklar dizisi yeni bölümleriyle sevilerek izlenmeye devam ediyor. 16 boyunca zirveyi elinden bırakmayan fenomen dizi 630. bölüme kadar geldi. Geçtiğimiz günlerde 629. bölümü yayınlanan dizinin heyecan dolu yeni bölümü Cuma günü ekrana gelecek. Arka Sokaklar'ın biricik kızı ipin ucunda! Rıza Baba'nın ocağına ateş düşecek! Peki neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım...