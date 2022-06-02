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    • Magazin
    • 02.06.2022 18:38
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    • 02.06.2022 18:49
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    Kuruluş Osman'a vedası gözyaşlarına boğdu! ''Ben bir hayal kurdum'' Güzeller güzeli Selvi Hatun şimdi o dizide! Anlaşma sağlandı! Zehra Yılmaz...

    Kuruluş Osman dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor. ATV'nin sevilen dizisi her Çarşamba izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Fenomen diziden bir kişinin daha ayrılacağı ortaya çıktı. Başrollerinde Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman'da vedası iç yakacak. 15 Haziran'da sezon finali yapacak olan diziden çıkacak. 3. sezon final tarihi de belli oldu. O oyuncu yeni sezonda kadroda olmayacak. İşte detaylar...

    Kuruluş Osman dizisine vedası gözyaşlarına boğdu!

    Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Kuruluş Osman dizisi her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide bir oyuncuya yol göründü. Geçtiğimiz günlerde 95. bölümü yayınlanmıştı. İlgi ile takip edilen diziden trajik sonra ayrılacak! Peki kim? Gelin hep birlikte bakalım...

    KURULUŞ OSMAN'DA 1 AYRILIK!

    Kuruluş Osman dizisinin 95. bölümünde son kez rol aldı. Reyting rekortmeni diziye veda ettiği ortaya çıktı. Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 15 Haziran'da sezon finali yapacak.

    Dizinin son bölümünde Selvi Hatun öldü.

    SELVİ HATUN'A ACI VEDA!

    Söğüt'teki yoksullara bayram öncesi dağıtılacak erzakları götüren Malhun Hatun, Selvi Hatun ve Bacılar, Moğol Komutanı Cebe'nin baskınına uğradı ve baskın sonrası Selvi Hatun şehit oldu.

    Her bölümü nefes nefese olaylara sahne olan dizide Selvi Hatun'u canlandıran Zehra Yılmaz projeye veda etti.

    Yılmaz'dan veda açıklaması geldi;

    ''Ben bir hayal kurdum 22.02.22'de. Kendimi bir dönem işinde dönem kıyafetiyle hayal ettim ve çok istedim. Çok değil bu hayalimden 2 gün sonra kendimi hayalimden daha güzel bir sette, hayalimden daha güzel bir kostümle buldum. İvaz beyin kızı, Malhun Hatunun kuzeni savaşçı bir Türk kızıydı Selvi. Keyifle oynadım, keyifle vedalaştım….''

    ZEHRA YILMAZ'IN YENİ DİZİSİ ORTAYA ÇIKTI!

    Öte yandan oyuncunun Pastel Film'in yeni dizisi Gül Masalı'ndan teklif aldığı iddia edildi.

        ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

        Yılmaz, 1992 yılında Mersin'da dünyaya geldi. Dört yaşına kadar Mersin'in Anamur ilçesinde yaşadı ve ardından babasının işi nedeniyle ailesi ile Bakü'ye taşındı. Rus Koleji'nde öğrenim gördü ve Azerice ile Rusça öğrendi. Yükseköğrenim görmek için Türkiye'ye döndü. Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi´nde oyunculuk eğitimi aldı.

        Oyunculuk kariyerine 2016 yılında yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile başladı. Cennetin Gözyaşları dizisinde Melisa, Kalp Yarası dizisinde Betül karakterini canlandırdı. Baba Parası (2020) ve Zoraki Misafir(2021) adlı sinema filmlerinde rol aldı.
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman'a vedası gözyaşlarına boğdu! ''Ben bir hayal kurdum'' Güzeller güzeli Selvi Hatun şimdi o dizide! Anlaşma sağlandı! Zehra Yılmaz...
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