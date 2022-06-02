Anlaşma sağlandı! Kuruluş Osman'a vedası gözyaşlarına boğdu! ''Ben bir hayal kurdum'' Güzeller güzeli Selvi Hatun şimdi o dizide! Zehra Yılmaz...

SELVİ HATUN'A ACI VEDA!

Söğüt'teki yoksullara bayram öncesi dağıtılacak erzakları götüren Malhun Hatun, Selvi Hatun ve Bacılar, Moğol Komutanı Cebe'nin baskınına uğradı ve baskın sonrası Selvi Hatun şehit oldu.

Her bölümü nefes nefese olaylara sahne olan dizide Selvi Hatun'u canlandıran Zehra Yılmaz projeye veda etti.

Yılmaz'dan veda açıklaması geldi;

''Ben bir hayal kurdum 22.02.22'de. Kendimi bir dönem işinde dönem kıyafetiyle hayal ettim ve çok istedim. Çok değil bu hayalimden 2 gün sonra kendimi hayalimden daha güzel bir sette, hayalimden daha güzel bir kostümle buldum. İvaz beyin kızı, Malhun Hatunun kuzeni savaşçı bir Türk kızıydı Selvi. Keyifle oynadım, keyifle vedalaştım….''

ZEHRA YILMAZ'IN YENİ DİZİSİ ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan oyuncunun Pastel Film'in yeni dizisi Gül Masalı'ndan teklif aldığı iddia edildi.