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    • Magazin
    • 02.06.2022 17:36
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    • 02.06.2022 17:36
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    Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezonda gümbür gümbür geliyor! 28. bölüm fragmanı! ''Çok erken gittin'' Akça Hatun'un öldüğü dizide...

    Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezonla gümbür gümbür geliyor! 28. bölüm fragmanı heyecanla beklenirken Akça Hatun'un ölümü için izleyiciler ''Çok erken gittin'' yorumunda bulundu. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölümüyle sezona veda etmişti. Yeni sezon bölümlerinin Ekim ayında yayınlanması beklenen dizi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte 2. sezonda yaşanacaklar...

    Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezonla gümbür gümbür geliyor!

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi geçtiğimiz Pazartesi günü 27. bölümüyle sezon finali yaptı. İlk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarihi dizi yeni sezonda 28. bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin takipçileri 28. bölüm fragmanı için bekleyişte! Akça Hatun'un ölümü derinden sarsmıştı! Peki yeni bölümlerde neler olacak? İşte yeni sezondan ayrıntılar...

    TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiren Alparslan: Büyük Selçuklu sezon finaliyle nefes kesti. Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun babası Hasan Bey'e kavuştu. Sezon finalinde kanlar içerisinde yere yığılan Akça Hatun'un öldüğü ortaya çıktı.

    Ünlü oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Evcen, paylaşımına ''İlmek ilmek ördüğü bir hikaye ile Akça'yı bana teslim eden Emre Konuk'a, her adımda yanımda olan Esi Gülce'ye, yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Bekir Sekman'a, ekran önü ve arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma ve hepsinden çok beni ilk günümden itibaren yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize en içten dileklerimle. Sağ olun, va rolun'' notunu düştü.

    Dizinin yapımcısı ve senaristi Emre Konuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin başrolü Fahriye Evcen'e teşekkür etti.

    Konuk paylaşımında "Asâleti ve nezâhetiyle projemize değer katan kıymetli Fahriye Evcen'e sonsuz teşekkürler. "Akça" onsuz eksik kalırdı. Onunla tamam oldu. Tarihimizde kendini vatanına adamış, her şeyini bu yolda feda etmiş olan bütün aziz kadınlarımızı harikulade temsil etti." İfadelerini kullandı.

        SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Fetih için ilk mancınık atışları yapıldı, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlar ve tereddütte kalır. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi? Alparslan bunun kararını vermekte zorlanır ve diğer beylerle ters düşer.

        Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi? Vaspurakan'da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça'nın kızı olduğunu öğrenir. Alpagut'un bir planı olduğunu anladığımız bu mevzu, Akça ile Hasan Bey'in baş başa kalıp bir kaçış yolu bulması için onlara vakit kazandırır.

        Kaleden çıkabilecekler mi, yoksa kale içerisinde kalıp fethin gerçekleşmesi için içeride mücadele mi verecekler? Selçukluların ayak seslerini yakından hisseden Vaspurakan kaderine razı mı olacak, yoksa yeni bir yol izleyerek Selçuklu ordusunu beklenmedik bir darbe mi vuracak?

        ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

        Dizi 27. bölümü ile sezon finali yaptı. Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak bilinmemekle birlikte Eylül Ekim aylarında başlayacağı düşünülüyor. 28. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

        ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Barış Arduç (Sultan Alparslan)
        Fahriye Evcen (Akça Hatun)
        Mehmet Özgür (Nizamülmülk)
        Erdinç Gülener (Çağrı Bey)
        Gizem Karaca (Evdokya)
        Barış Bağcı (Tuğrul Bey)
        Sarp Levendoğlu
        Korel Cezayirli
        Yurdaer Okur
        Mim Kemal Öke
        Olcay Kavuzlu
        Rabia Soytürk
        Esila Umut
        Hakan Şahin
        Ayşegül Ünsal
        Toprak Sergen
        Ogeday Girişken
        Metehan Şahiner
        Esra Kızıldoğan
        Onur Ayçelik
        Batın Uçan
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        Haberler Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezonda gümbür gümbür geliyor! 28. bölüm fragmanı! ''Çok erken gittin'' Akça Hatun'un öldüğü dizide...
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