TRT 1'den flaş final kararı! Üstü çizildi! Ekran macerası bitiyor! Kara Tahta, Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Kasaba Doktoru ve Teşkilat...

Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı Kara Tahta dizisi her hafta Çarşamba akşamı TRT 1'de izleyicisiyle buluşuyordu. Son günlerde bilindiği üzere bir çok dizi sezon finali yapıyor. Yeni sezonda devam edecek diziler belli olurken, final yapacak olan diziler de tek tek ortaya çıkmaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, Teşkilat, Kara Tahta, Kasaba Doktoru ve Alparslan Büyük Selçuklu hakkında flaş karar verildi. Peki hangi diziler final yapacak? Hangi diziler yeni sezonda olacak? İşte detaylar...
KARA TAHTA'NIN ÜZERİ ÇİZİLDİ
TRT'nin yeni sezonda yayınlanacak dizileri belli oldu.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU İZLEYİCİLERİNE MÜJDE!
Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek.
GÖNÜL DAĞI TAM GAZ DEVAM!
Sezon finali yapan Gönül Dağı dizisi de yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek diziler arasında. Bilindiği üzere sezon finalinde başrol oyuncularından Gülsim Ali İlhan diziye veda etmişti. Detaylar için aşağıdaki haberimize geçebilirsiniz.
KASABA DOKTORU
ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan medikal, dram ve aşk türündeki dizi de yeni sezonda devam edecek.