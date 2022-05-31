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    • Magazin
    • 31.05.2022 17:32
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    • 31.05.2022 17:32
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    TRT 1'den flaş final kararı! Üstü çizildi! Ekran macerası bitiyor! Kara Tahta, Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Kasaba Doktoru ve Teşkilat...

    Başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Kara Tahta dizisinden kötü haber geldi. TRT 1'in yeni sezonda yoluna birlikte devam edeceği dizileri belli oldu. Diziler arasında Gönül Dağı ve Teşkilat yer alacak. Ancak henüz yeni başlamış ama reytinglerde alt sıralarda yer alan diziler yeni sezonda yayınlanmayacak. Bu dizilerden biri de Kara Tahta oldu. Atlas ve Irmak’ın geçmişte yarım kalmış aşk hikayesini ekrana taşıyan dizi için final kararı alındı. Bakın Kara Tahta ne zaman final yapıyor...

    TRT 1’den flaş final kararı!

    Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı Kara Tahta dizisi her hafta Çarşamba akşamı TRT 1'de izleyicisiyle buluşuyordu. Son günlerde bilindiği üzere bir çok dizi sezon finali yapıyor. Yeni sezonda devam edecek diziler belli olurken, final yapacak olan diziler de tek tek ortaya çıkmaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, Teşkilat, Kara Tahta, Kasaba Doktoru ve Alparslan Büyük Selçuklu hakkında flaş karar verildi. Peki hangi diziler final yapacak? Hangi diziler yeni sezonda olacak? İşte detaylar...

    KARA TAHTA'NIN ÜZERİ ÇİZİLDİ

    TRT'nin yeni sezonda yayınlanacak dizileri belli oldu.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU İZLEYİCİLERİNE MÜJDE!

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek.

    GÖNÜL DAĞI TAM GAZ DEVAM!

    Sezon finali yapan Gönül Dağı dizisi de yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek diziler arasında. Bilindiği üzere sezon finalinde başrol oyuncularından Gülsim Ali İlhan diziye veda etmişti. Detaylar için aşağıdaki haberimize geçebilirsiniz.

    KASABA DOKTORU

    ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan medikal, dram ve aşk türündeki dizi de yeni sezonda devam edecek.

        TEŞKİLAT

        Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Teşkilat dizisi de geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı. Fenomen dizi yeni sezonda gümbür gümbür geliyor.

        KARA TAHTA BAŞLADIĞI GİBİ BİTİYOR!

        Gelelim Kara Tahta dizisine...TRT Üs Yapım imzalı "Kara Tahta"yı bitirme kararı aldı. Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi birbirinden ünlü isimleri buluşturan dizi 10. bölümde ekrana veda edecek.

        Kara Tahta'da Atlas ve Irmak'ın geçmişte yarım kalmış aşk hikayesini ekrana taşıyordu.
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        Haberler Magazin TRT 1'den flaş final kararı! Üstü çizildi! Ekran macerası bitiyor! Kara Tahta, Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Kasaba Doktoru ve Teşkilat...
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