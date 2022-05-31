TRT 1'den flaş final kararı! Üstü çizildi! Ekran macerası bitiyor! Kara Tahta, Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Kasaba Doktoru ve Teşkilat...

Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı Kara Tahta dizisi her hafta Çarşamba akşamı TRT 1'de izleyicisiyle buluşuyordu. Son günlerde bilindiği üzere bir çok dizi sezon finali yapıyor. Yeni sezonda devam edecek diziler belli olurken, final yapacak olan diziler de tek tek ortaya çıkmaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, Teşkilat, Kara Tahta, Kasaba Doktoru ve Alparslan Büyük Selçuklu hakkında flaş karar verildi. Peki hangi diziler final yapacak? Hangi diziler yeni sezonda olacak? İşte detaylar...