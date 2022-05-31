Camdaki Kız'da hamile Cana'nın korkunç sonu! Feride ve Selen'in planı tüyler ürpertti! Sabır taşı çatladı İzleyici ölümüyle göbek atacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'da işler çığrından çıtkı. Cana'nın öleceği iddiası ortalığı karıştırdı. Nalan'ın Sedat'a tekmeyi bastıktan sonra Hayri ile yakınlaşması izleyicileri ekrana kilitledi. Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu fenomen dizi Camdaki Kız 45. bölüm fragmanıyla hayrete düşürdü. Peki neler oluyor?
Nalan'ın ailesi nedeniyle yaşadığı travmalara Sedat'la tanıştıktan sonra yenileri eklendi. Cana'nın Sedat'la olan ilişkisi artık gizli değil. Cümle alemin bildiği yasak ilişkiye Nalan sabrede sabrede taşa döndü.
Hayri ile yakınlaşmaya başlayan Nalan biraz nefes aldı. İçini Hayri'ye döken Nalan Hayri de gidince gözyaşlarına boğuldu.
45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Feride, Sedat ile Selen'in konuşmalarını gizli gizli dinlerken Cana'nın hamile olduğunu öğrendi.
Yeni planı için ilk hamlesini yapan Feride, ''Bu işi bir an önce çözmezseniz bu konağı da hepinizi diri diri yakarım.'' diyerek Selen'i ve Sedat'ı tehdit etti.
Öte yandan Nalan'dan ayrı kalmaya dayanamayan Hayri, konağa geri dönüyor.