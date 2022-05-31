Camdaki Kız'da hamile Cana'nın korkunç sonu! Feride ve Selen'in planı tüyler ürpertti! Sabır taşı çatladı İzleyici ölümüyle göbek atacak

CANA'NIN PLANI ELİNDE PATLADI

Bebeği eline koz gibi düşüren Cana Sedat'la oynayıp durdu. Çocuğu aldırmak istemeyen Cana, Koroğlu ailesinde büyük bombalar patlatmak için kendisine söz verdi. Mecbur kalan Sedat ise Cana'nın hamile olduğunu Selen'e söyledi. Selen ise bu işin bir an önce çözülmesini istedi ama Cana, kafasının dikine gidip çocuğu doğurmaya karar verdi.