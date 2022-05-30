Teşkilat'ın sezon finaline 3 ayrılık damga vurdu! Zehra'nın bastığı tetikle havaya uçtular! Biricik sevdiceğiydi! Serdar, Pınar ve Hulki...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi bir önceki gün sezon finaliyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı fenomen dizinin sezon finalinde peş peşe ayrılıklar yaşandı. İşte Teşkilat'ın yeni sezonunda kadroda olmayacak olan oyuncular...
Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizi Teşkilat 29 Mayıs Pazar akşamı 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Bombaların patladığı heyecan dolu bölümde ayrılıklar ardı sıra geldi.
Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un oynadığı Yıldırım karakteri, Ezgi Şenler'in canlandırdığı Pınar ve Teşkilat'ın Tövbekar'ı Hakan Boyav sezon finaliyle diziye veda eden isimler oldu.
EZGİ ŞENLER VEDA MESAJI YAYINLADI
Teşkilat dizisinde MİT ajanı Pınar rolüne hayat veren Ezgi Şenler son bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Şenler şu ifadeleri kullandı:
"Yanımda olan, her pazar bizimle ekran başında olan herkese canım teşkilat ekibine ve Ankara'da kurduğumuz aileme çok teşekkür ederim. Emeklerimize sağlık Hatam olduysa af ola… Hoşça kal Pınar"