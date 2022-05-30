Cenazesi kalktı! Arka Sokaklar'ın demirbaşıydı! “Elveda Hüsnü Çoban” Hüsnü Çoban defteri kapandı! İşte Özgür Ozan'ın yeni dizisi...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın defteri dürüldü. 16 yıl boyunca ekranlarda gördüğümün fenomen dizide Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın başka dizide görülmesi kafaları karıştırdı. Yeni sezonda Özgür Ozan'ın olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Yeni proje ile anlaşan ünlü oyuncunun Arka Sokaklar dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...