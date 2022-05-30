Cenazesi kalktı! Arka Sokaklar'ın demirbaşıydı! “Elveda Hüsnü Çoban” Hüsnü Çoban defteri kapandı! İşte Özgür Ozan'ın yeni dizisi...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın defteri dürüldü. 16 yıl boyunca ekranlarda gördüğümün fenomen dizide Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın başka dizide görülmesi kafaları karıştırdı. Yeni sezonda Özgür Ozan'ın olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Yeni proje ile anlaşan ünlü oyuncunun Arka Sokaklar dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
ARKA SOKAKLAR'DA GÜRÜLTÜ KOPARTACAK AYRILIK!
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizinden kötü haber!
Cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizi sezon finaline doğru kadroda değişikliğe gidiyor. İddiaya göre Özgür Ozan yeni sezonda yer almayacak.
BAŞKA BİR DİZİDE ROL ALDI!
Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren sevilen oyuncu Bein Connect imzalı, Vay Bunlar isimli dizide gözüktü.
Giray Altınok ile Kerem Özdoğan gibi ünlü oyuncuların bulunduğu Vay Bunlar dizisindeki karakteri merak edilirken Arka Sokaklar dizisindeki akıbeti merak edildi. Hüsnü Çoba'ın dizideki defterini kapattığına dair yorumlar geldi.