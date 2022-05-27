Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 27 Mayıs Cuma ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 27 Mayıs Cuma eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 27 Mayıs Cuma akşamı oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor.
İlk Kadınlar mücadelesini 8-3'lük skorla Gönüllüler takımı aldı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 27 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından ilk edeme adayı olan isim de belli olacak.