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    • Magazin
    • 27.05.2022 22:36
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    • 27.05.2022 22:36
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    Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 27 Mayıs Cuma ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

    Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Programı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler ise Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 27 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanıyor. Peki, Survivor

    Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 27 Mayıs Cuma eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor 27 Mayıs Cuma akşamı oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor.

    İlk Kadınlar mücadelesini 8-3'lük skorla Gönüllüler takımı aldı.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

    Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 27 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

    Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından ilk edeme adayı olan isim de belli olacak.

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Programda son elenen isim Sude Burcu olmuştu. Tv 8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı.

        Eleme potasında yer alacak isimler dokunulmazlık mücadelelerinin ardından belirlenecek.

        26 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da bir kez daha ödül oyunu heyecanı yaşandı. 26 Mayıs ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Oyunu kazanan takım Mexico City'de Justien Bieber konseri dinlemeye hak kazandı.

        İlk kadınlar mücadelesini 8-7'lik skorla Ünlüler takımı alırken erkekler mücadelesini 8-7 Gönüllüler takımı kazandı. En iyiler mücadelesinde 3-2'lik skorla Ünlüler takımı ödülün sahibi oldu.

        KIRMIZI TAKIM

        Adem

        Gökhan

        Sema

        Anıl

        Batuhan

        Barış

        Ayşe

        MAVİ TAKIM

        Atakan

        Nagihan

        Ogeday

        Berkan

        Hikmet

        Evrim

        Nisa
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        Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 27 Mayıs Cuma ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
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