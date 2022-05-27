PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ? Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? Son dakika sağlık durumu...

SON DAKİKA! Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? soruları gündemde yer alıyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu ve yazar Pakize Suda hakkında öldüğü yönünde iddia ortaya atıldı. Sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilen Suda için son dakika açıklama geldi. Peki Pakize Suda yaşıyor mu? İşte sağlık durumu...
PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?
Son dakika haberine göre Pakize Suda'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak hemen ardından iddialara Onur Akay'dan yanıt geldi.
PAKİZE SUDA YAŞIYOR MU, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Twitter adresinden şu açıklamayı paylaştı:
"Pakize Suda'nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar var. Ancak bu haber doğru değil, Pakize Suda yaşıyor. Üç gün önce zaten sağlık durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım."
'AKIL GERİLİĞİ' TEŞHİSİ
Akay daha önce de yazarın hasatlığı ile ilgili "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor.'' bilgisini vermişti.
Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda'ya 'akıl geriliği' teşhisi konulmuştu. Mahkeme ünlü isme yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.
YEĞENİNDEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ
Dilara Elagözlü sosyal medya hesabında "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.
'ÇOCUK GİBİ BAKILIYOR'
Dilara Elagözlü "Teyzem yaşıyor. Bundan nemalanan birileri var ve teyzemde sevilen biri olduğu için sosyal medyada bu tür şeyler çıkınca hemen paylaşılıyor. Teyzemin Alzheimer hastalığı ileri derecede. Muğla'da özel bir Alzheimer merkezinde portakal bahçeleri içinde 3 bakısı var sıkıntısı yok. Tabi ki çocuk gibi bakılıyor. Gayet mutu gayet iyi sürekli annem Ayşe Suda ile gidiyoruz devamlı yanına' dedi.