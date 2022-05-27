Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? Son dakika sağlık durumu... PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?

PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?

Son dakika haberine göre Pakize Suda'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak hemen ardından iddialara Onur Akay'dan yanıt geldi.

PAKİZE SUDA YAŞIYOR MU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Twitter adresinden şu açıklamayı paylaştı:

"Pakize Suda'nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar var. Ancak bu haber doğru değil, Pakize Suda yaşıyor. Üç gün önce zaten sağlık durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım."

'AKIL GERİLİĞİ' TEŞHİSİ

Akay daha önce de yazarın hasatlığı ile ilgili "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor.'' bilgisini vermişti.

Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda'ya 'akıl geriliği' teşhisi konulmuştu. Mahkeme ünlü isme yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.