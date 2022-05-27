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    • Magazin
    • 27.05.2022 12:57
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    • 28.05.2022 09:11
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    Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? Son dakika sağlık durumu... PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?

    Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'dan kötü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla savaşan Suda'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ünlü oyuncu ve yazarın sağlık durumuna ilişkin 2 farklı açıklama yapıldı. Peki Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? İşte son dakika gelişmenin detayları...

    PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?

    SON DAKİKA! Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? soruları gündemde yer alıyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu ve yazar Pakize Suda hakkında öldüğü yönünde iddia ortaya atıldı. Sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilen Suda için son dakika açıklama geldi. Peki Pakize Suda yaşıyor mu? İşte sağlık durumu...

    PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?

    Son dakika haberine göre Pakize Suda'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak hemen ardından iddialara Onur Akay'dan yanıt geldi.

    PAKİZE SUDA YAŞIYOR MU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Twitter adresinden şu açıklamayı paylaştı:

    "Pakize Suda'nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar var. Ancak bu haber doğru değil, Pakize Suda yaşıyor. Üç gün önce zaten sağlık durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım."

    'AKIL GERİLİĞİ' TEŞHİSİ

    Akay daha önce de yazarın hasatlığı ile ilgili "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor.'' bilgisini vermişti.

    Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda'ya 'akıl geriliği' teşhisi konulmuştu. Mahkeme ünlü isme yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.

    YEĞENİNDEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ

    Dilara Elagözlü sosyal medya hesabında "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.

    'ÇOCUK GİBİ BAKILIYOR'

    Dilara Elagözlü "Teyzem yaşıyor. Bundan nemalanan birileri var ve teyzemde sevilen biri olduğu için sosyal medyada bu tür şeyler çıkınca hemen paylaşılıyor. Teyzemin Alzheimer hastalığı ileri derecede. Muğla'da özel bir Alzheimer merkezinde portakal bahçeleri içinde 3 bakısı var sıkıntısı yok. Tabi ki çocuk gibi bakılıyor. Gayet mutu gayet iyi sürekli annem Ayşe Suda ile gidiyoruz devamlı yanına' dedi.

        PAKİZE SUDA KİMDİR?

        Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğmuştur. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 71 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda'nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.

        Pakize Suda'nın oynadığı diziler arasında Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği de bulunuyor.

        OYNADIĞI TV DİZİLERİ

        2006 - Sevda Çiçeği : Nazan Anne

        2005 - Davetsiz Misafir : Kehribar

        2003 - Hayat Bilgisi : Pakize

        2002 - Pembe Patikler : Hadiye Yenge

        1998 - Erguvan Yılları

        SUNDUĞU TV PROGRAMLARI

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        Haberler Magazin Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? Son dakika sağlık durumu... PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?
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