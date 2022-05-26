Engin Altan Düzyatan, TRT1'in sevilen dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dört denizlerin hakimi kardeşten biri olan Oruç Reis'e hayat veriyordu. Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı gündeme geldi. Peki, Oruç Reis tarihte ne zaman öldü? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar dizisinden ayrıldı mı, neden? İşte merak edilenler!
ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROSLAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?
Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda vedalar art arda geliyor. Dizinin başrollerinden Pelin Akil ve Yiğit Özşener'in vedalarının ardından Engin Altan Düzyatan'ın da adı gündeme gelmişti. Oyuncunun Barbaroslar dizisinin kadrosundan ayrılacağı öne sürülmüştü. Gazeteci Birsen Altuntaş da Engin Altan'ın hayat verdiği Oruç Reis'in diziden çıkacağını belirtmişti.
Dizinin Oruç Reis'i Düzyatan'ın 31. bölümde kadrodan ayrıldığı biliniyor.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev aldı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir.