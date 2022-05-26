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    • Magazin
    • 26.05.2022 21:11
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    • 26.05.2022 21:11
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    Oruç Reis tarihte ne zaman öldü? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar dizisinden ayrıldı mı, neden?

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü sorusu hakkında aramalar hız kazandı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda vedalar peş peşe geliyor. Dizinin başrollerinden Pelin Akil ve Yiğit Özşener'in vedalarının ardından Engin Altan Düzyatan'ın da adı gündeme geldi. Peki, Oruç Reis tarihte ne zaman öldü? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar dizisinden ayrıldı mı, neden? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Engin Altan Düzyatan Barbaroslar dizisinden ayrıldı mı?

    Engin Altan Düzyatan, TRT1'in sevilen dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dört denizlerin hakimi kardeşten biri olan Oruç Reis'e hayat veriyordu. Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı gündeme geldi. Peki, Oruç Reis tarihte ne zaman öldü? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar dizisinden ayrıldı mı, neden? İşte merak edilenler!

    ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROSLAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

    Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda vedalar art arda geliyor. Dizinin başrollerinden Pelin Akil ve Yiğit Özşener'in vedalarının ardından Engin Altan Düzyatan'ın da adı gündeme gelmişti. Oyuncunun Barbaroslar dizisinin kadrosundan ayrılacağı öne sürülmüştü. Gazeteci Birsen Altuntaş da Engin Altan'ın hayat verdiği Oruç Reis'in diziden çıkacağını belirtmişti.

    Dizinin Oruç Reis'i Düzyatan'ın 31. bölümde kadrodan ayrıldığı biliniyor.

    ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

    Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev aldı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir.

        2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

        2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" adlı dizide Ertuğrul Gazi karakterini canlandırdı. 2019'da FOX'ta yayınlanan Kurşun dizisinde Savcı Orhan karakterini oynadı.

        Engin Altan, 2014 yılından bu yana Neslişah Alkoçlar ile evli ve çiftin iki de çocuğu bulunuyor.
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