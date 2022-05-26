Oktay Kaynarca'nın dizisinden flaş gelişme! EDHO'dan Ben Bu Cihana Sığmazam'a ince geçiş! Ekibe yeni bir isim katıldı!

EDHO'dan Ben Bu Cihana Sığmazam'a ince geçiş! Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Uğur Yücel, Turgay Tanülkü, Levent Ülgen, Emir Benderlioğlu, Engin Benli, Yalçın Hafızoğlu'nun paylaştığı Eşki Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yerine yeni dizi geliyor. Kaynarca'nın atv için çekeceği yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam büyük ses getirecek. Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin ekibine ünlü bir isim geldi.
ATV'NİN ÇİÇEĞİ BURNUNDA DİZİSİ İÇİN GELİŞME!
Heyecan ve merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın cast çalışmaları sürüyor. Yapımcılığını üstlendiği dizide başrol oynacak olan Oktay Kaynarca'nın ekibine usta isim dahil oldu. Öte yandan dinin önümüzdeki ay sete çıkacağı ortaya çıktı. İşte diğer detaylar...
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu fenomen olmaya hazırlanan dizi için kadrosu için titiz bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
ASMALI KONUK'IN SENARİSTİ BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'DA
Geçmişte Behzat Ç. başta olmak üzere birçok unutulmaz yapıma imza atan Tarkan Karlıdağ'ın da yapım ekibinde olduğu diziyi Alican Yaraş ve Yusuf Alp'in dışında Türkiye'nin en güçlü senaristlerinden Mahinur Ergun yazıyor. Ergun "Asmalı Konak", "Şaşıfelek Çıkmazı" ve "Baba Evi" gibi dizi tarihimizin köşetaşı projelerini kaleme almıştı.
KARAKTERİN ADI BELLİ OLDU
Dizi ismini Nesimi'nin bir şiirinden alıyor. Yusuf Alp ve Alican Yaraş'ın senaryosunu kaleme aldığı dizide ünlü oyuncu Cezayir karakteriyle ekranlarda olacak.