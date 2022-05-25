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    • Magazin
    • 25.05.2022 21:09
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    • 25.05.2022 21:20
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    Sadakatsiz Derin öldü mü, intihar mı etti? Sadakatsiz neden final yapıyor? Mezardaki kim, Derin mi?

    Sadakatsiz final bölümü için geri sayım sona erdi. Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizi bu akşam final bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Peki, Sadakatsiz Derin öldü mü, intihar mı etti? Sadakatsiz neden final yapıyor? Mezardaki kim, Derin mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz Derin öldü mü, intihar mı etti?

    Sadakatsiz dizisinde kimin öleceği merak ediliyor. Sadakatsiz Final bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü fragmanına mezarlık sahnesi damga vurdu. Peki, Sadakatsiz Derin öldü mü, intihar mı etti? Sadakatsiz neden final yapıyor? Mezardaki kim, Derin mi?

    SADAKATSİZ'DE KİM ÖLECEK?

    Sadakatsiz dizisinin final fragmanı izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. Fragmanda Asya, 'Bu beni içine zorla çektikleri üç kişilik bir savaştı. Hepimiz her cephede canımız pahasına mücadele verdik. Bazen çocuğumuz için, bazen aşk için, bazen de yalnızca huzurla yaşayabilmek için verdik bu mücadeleyi. Ve günün sonunda birimiz bu savaşı tüm cephelerde kaybetti.' diyor. Fragman mezarlık sahnesi ile sona eriyor.

    Yayınlanan final bölümü ile Sadakatsiz dizisinde kimin öleceği netlik kazanacak.



        SADAKATSİZ FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

        Yaşananlar tüm dengeleri yine ve yeniden değiştirirken, herkes kendi sonuna giden taşları kendi elleriyle döşemiştir. Asya, Volkan ve Derin'e büyük bedeller ödeten savaşın sonu yaklaşmıştır. Kimi zaman aşk için, kimi zaman evlatlar için, kimi zaman huzurlu bir nefes için verilen bu mücadelede herkes yol ayrımındadır.

        Volkan kurtulmayı, Derin iyileşmeyi, Asya bu üç kişilik savaşı kazanıp kendi hikayesinin son cümlesini yazmayı başaracak mıdır?
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