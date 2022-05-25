Sadakatsiz dizisinde kimin öleceği merak ediliyor. Sadakatsiz Final bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü fragmanına mezarlık sahnesi damga vurdu. Peki, Sadakatsiz Derin öldü mü, intihar mı etti? Sadakatsiz neden final yapıyor? Mezardaki kim, Derin mi?
SADAKATSİZ'DE KİM ÖLECEK?
Sadakatsiz dizisinin final fragmanı izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. Fragmanda Asya, 'Bu beni içine zorla çektikleri üç kişilik bir savaştı. Hepimiz her cephede canımız pahasına mücadele verdik. Bazen çocuğumuz için, bazen aşk için, bazen de yalnızca huzurla yaşayabilmek için verdik bu mücadeleyi. Ve günün sonunda birimiz bu savaşı tüm cephelerde kaybetti.' diyor. Fragman mezarlık sahnesi ile sona eriyor.
Yayınlanan final bölümü ile Sadakatsiz dizisinde kimin öleceği netlik kazanacak.