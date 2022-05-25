Kuruluş Osman’a yeni düşman geldi! Bala Hatun ve Turgut Alp’in ölüm döşeğinde olduğu diziye efsane transfer! Moğol komutanı Cebe kimdir?

Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Çarşamba akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer gibi ünlü isimler yer alıyor. Yönetmeliğini Metin Günay (1-64); Ahmet Yılmaz'ın (65-) yaptığı Bozdağ Film imzalı filmde şok gelişme yaşandı. Ortalığı birbirine katacak yeni bir karakter diziye dahil oluyor. Osman Bey'e kök söktürecek. Peki Moğol komutanı Cebe kimdir?
KURULUŞ OSMAN'A TAZE KAN!
Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu bölümleriyle her hafta reytingleri alt üst ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan dizi 25 Mayıs Çarşamba akşamı 95. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
MOĞOL KOMUTANI CEBE KİMDİR?
95. bölüm fragmanı adeta nefes kesti. Fragmanda Osman Bey'in karşısına yeni bir düşman çıktığı görüldü.
Moğol Komutanı Cebe adlı bu düşman, kendini Osman Bey'e ''Başladığı işi bitirmeden hiçbir yere gitmez.'' sözleriyle tanıttı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İnegöl'ün fethinden sonra ağabeyi Gündüz Bey'i kaybeden, Nikola'nın ise kellesini alan Osman Bey yeni hedefini belirledi. Osman Bey yeni hedefini belirlerken yeni düşmanlarını da ortaya çıkardı. Bitinya'da hakim güç olan Osman Bey hedefine hangi şehri koydu? Osman Bey o şehri almak için hangi planları yaptı?
İnegöl'ün fethi sonrası Kayı obasında herkesin yüzü güldü. Fetihlerin ardı arkası kesilmezken Osman Bey yeni hedefini Bursa olarak belirledi. Bursa'yı almak isteyen Osman Bey'in yol haritası merak konusu oldu.
İnegöl'ün fethi Kostantiniyye'de de büyük ses getirdi. Osman Bey'in güçlenerek ilerlemesi düşmanlarına korku saldı. Moğol komutanı Cebe de Osman Bey'e karşı kurulan kirli ittifakın önemli parçalarından biri oldu. Cebe, Osman Bey'e karşı kurulacak olan şer ittifakının bir üyesi olarak uç bölgesine geldi. Moğol komutanı Cebe, Osman Bey'e karşı bir oyun hazırlığına girişti.
Usta Arius'un öğrencisi Barkın'ın düşmanlığı da yeni bir boyut kazandı. Barkın, İnegöl'ün fethedillmesinin ardından yeni planların hazırlığına başladı.
Osman Bey'in, İnegöl'ün fethini sindiremeyen düşmanları İnegöl ahalisinin huzurunu kaçırmak için hamleler yaptı.