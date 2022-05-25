Alperen Duymaz Kübra Kelkit ayrıldı mı? Alperen Duymaz Kübra Kelkit boşandı mı, neden? Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları oyuncunun sevenleri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Çukur, Son Yaz, Erkekler Severse gibi bir çok dizide rol alan 29 yaşındaki ünlü oyuncu öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile 2 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen çift evliliklerini de gözlerden uzak yaşıyordu. İkilinin ilişkilerine ara verdikleri konuşuluyor. İşte detaylar...