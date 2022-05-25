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    • Magazin
    • 25.05.2022 12:27
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    • 25.05.2022 12:27
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    Alperen Duymaz Kübra Kelkit ayrıldı mı? Alperen Duymaz Kübra Kelkit boşandı mı, neden? Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Ünlü oyuncu Alperen Duymaz ve öğretmen eşi Kübra Kelkit'ten kötü haber gelmişti. Yakışıklı oyuncu 2020 yılında hayatını birleştirdiği Kelkit ile boşanma kararı aldı. Magazin dünyasında olay yaratan ayrılık hayranlarının da detayları araştırmasına neden oldu. Peki Peki Alperen Duymaz Kübra Kelkit ayrıldı mı? Alperen Duymaz Kübra Kelkit boşandı mı, neden? Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında, nereli?

    ALPEREN DUYMAZ KÜBRA KELKİT AYRILDI MI?

    Alperen Duymaz Kübra Kelkit ayrıldı mı? Alperen Duymaz Kübra Kelkit boşandı mı, neden? Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları oyuncunun sevenleri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Çukur, Son Yaz, Erkekler Severse gibi bir çok dizide rol alan 29 yaşındaki ünlü oyuncu öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile 2 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen çift evliliklerini de gözlerden uzak yaşıyordu. İkilinin ilişkilerine ara verdikleri konuşuluyor. İşte detaylar...

    ALPEREN DUYMAZ KÜBRA KELKİT AYRILDI MI?

    Alperen Duymaz ile öğretmen eşi Kübra Kelkit'in evliliklerinin sona erme aşamasında olduğu iddia edildi. Kelkit'in oyuncunun hayatına ayak uyduramaması nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları öne sürüldü.

    ALPEREN DUYMAZ KÜBRA KELKİT BOŞANDI MI, NEDEN?

    Alperen Duymaz, Çankırı'da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit'ten daha fazla ayrı kalmamak için düğününü öne alarak resmi nikah kıymış, Kelkit'in eş durumundan İstanbul'a tayin olmasını sağlamıştı.

    Duymaz'ın dizi setindeki yoğunluğu nedeniyle çift düğün bile yapamadan evlenmişti.

    İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in, Alperen Duymaz'ın "ışıltılı hayatı"na hep mesafeli durduğu biliniyordu. Hürriyet'in haberine göre; Kelkit'in bu hayata ayak uyduramaması ipleri koparmış.

    Hatta çift geçtiğimiz günlerde Duymaz'ın menajeri Cem Tatlıtuğ'un doğum günü partisine katılmayarak, dedikoduları alevlendirmiş. İlişkilerine ara verdikleri söylenen çiftin hâlâ aynı evde yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Bu haberin ardından Alperen Duymaz'ın eşi merak konusu oldu.

    KÜBRA KELKİT KİMDİR?

    Ünlü oyuncu Alperen Duymaz ile evli olan Kübra Kelkit'in öğretmen olduğu biliniyor. Bir dönem Çankırı'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit, Alperen Duymaz ile evlendikten sonra İstanbul'a tayin olmuştur. Şimdilerde İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapmaktadır. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Kübra Kelkit hakkında başka bir bilgi bulunmuyor.

        ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

        Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992'de Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı.

        2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Yıl içinde Çukur adlı dizide "Emrah Amir" karakterini canlandırdı. Ardından 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde "Kerem Korkmaz" karakterini canlandırdı. 2020 yılının başında Show TV'de yayınlamaya başlayan Zemheri dizisinde "Ayaz" karakterini canlandırdı. Son olarak 2021 yılında yayınlanmaya başlayan Son Yaz dizisinde "Akgün Gökalp Taşkın" adlı karakteri canlandırmıştır.
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