Sadakatsiz mezardaki kim? Sadakatsiz dizisi finalinde kim öldü? Mezarın başındakiler kim? Bu hikayede yanan kim oldu?

VURUCU BİR BÖLÜM SEYİRCİYİ BEKLİYOR

İlk sezonunun ardından büyük başarıyla geri dönen Sadakatsiz, Bahar, Melih ve Haluk'un diziden ayrılışıyla beraber kötü bir gidişata doğru ilerledi. Ancak dizinin baştaki haline geri dönerek planların, intikamların ortaya çıkmasıyla beraber başarı da sağlandı. Yarın akşam finale gidilirken oldukça vurucu bir bölüm izleyici ile buluşacak.

SADAKATSİZ MEZARDAKİ KİM?

Yayınlayan yeni fragmanda iki kişinin bir mezara beyaz güller bıraktığı görülüyor. Dizinin sıkı takipçileri beyaz gülün Asya ile Volkan'ı temsil ettiğini de biliyor. O nedenle Asya'nın ya da Volkan'ın hayatını kaybetmiş olacağı dedikoduları şimdiden yükselmeye başladı. İşte büyük ses getiren o son fragman: