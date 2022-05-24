Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Cansel nereli? Cansel Çördük ifşa videosu sosyal medyada gündem oldu!

Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında? Sorusu gündemde araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada yayılan ifşa görüntüleri nedeniyle Cansel Çördük magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Kısmetse Olur Cansel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler!
Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.
Ancak Eser West ve Cansel Çördük ilişkilerini sürdüremeyince ayrı yollara gitmişti. Yurt dışında yaşayan Eser West'in gözlerden uzak olmasının aksine Cansel Çördük ise sosyal medyada oldukça aktif bir profil sergiledi.
Değişimiyle ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Kısmetse Olur Cansel'in en son paylaşılan videosu gündeme bomba gibi düştü.
Cansel'in FBG Goat isimli bir müzisyenle videosu paylaşıldı.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Müzisyenle öpüşen Cansel'in vücudunun çeşitli bölgelerinden çilek yenildiği onlar sosyal medyada olay oldu.
Cansel'in olay görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum geldi ve fenomen yarışmacıya tepki yağdı.