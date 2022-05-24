Billur Kalkavan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Billur Kalkavan kanser mi? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bir dönem oynadığı filmlerde, dizilerde adından sıkça söz ettiren Billur Kalkavan'ın hastalığı olduğu ve bir süredir bu sıkıntılarla boğuştuğu haberi hayranlarını oldukça üzdü. İşte hayatı hakkında tüm bilgiler...
BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NE?
Oyuncu Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ve 1.5 aydır tedavi gördüğü ortaya çıktı.
Kalkavan'ı ziyarete giden yakın dostu Hamdi Alkan, ünlü oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billurcuğum. Daima yanındayım" notuyla paylaştı.
Kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Kalkavan, hastalığının gördüğü Koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söyledi:
"Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. 'COVID hasar bırakıyor' diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi oluyorum. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik."