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    • Magazin
    • 24.05.2022 09:34
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    • 24.05.2022 09:34
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    Billur Kalkavan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Billur Kalkavan kanser mi? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan sorular arasında Billur Kalkavan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Billur Kalkavan kanser mi yer alıyor. Başarılı oyunculuğu ile bir döneme damgasını vuran güzel oyuncudan üzücü haber geldi ve usta oyuncu Hamdi Alkan bir fotoğraf paylaştı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Billur Kalkavan kanser mi? Gündeme bomba gibi düşen ismin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu ve öğrenmek isteyenler yoğun bir araştırmaya girdi. Peki Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar?

    takvim.com.tr
    Billur Kalkavan’ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

    Billur Kalkavan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Billur Kalkavan kanser mi? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bir dönem oynadığı filmlerde, dizilerde adından sıkça söz ettiren Billur Kalkavan'ın hastalığı olduğu ve bir süredir bu sıkıntılarla boğuştuğu haberi hayranlarını oldukça üzdü. İşte hayatı hakkında tüm bilgiler...

    BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NE?

    Oyuncu Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ve 1.5 aydır tedavi gördüğü ortaya çıktı.

    Kalkavan'ı ziyarete giden yakın dostu Hamdi Alkan, ünlü oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billurcuğum. Daima yanındayım" notuyla paylaştı.

    Kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Kalkavan, hastalığının gördüğü Koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söyledi:

    "Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. 'COVID hasar bırakıyor' diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi oluyorum. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik."

        BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

        Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.

        1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.

        FİLMOGRAFİ

        1969 Ayrı Dünyalar

        1978 Sultan

        1993 Mavi Sürgün

        1995 Gece Otostopçusu

        2000 Ölüm Peşimizde

        2008 Kraliçe Fabrika'da

        2008 Mezuniyet

        2015 Çarşı Pazar

        2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

        TELEVİZYON

        1992 Aşık Oldum

        1994 Sonradan Görmeler

        1996 Tatlı Kaçıklar

        1996 Şahin

        1997 Böyle mi Olcaktı

        1998 Eyvah Babam

        2000 Eyvah Kızım Büyüdü

        2002 Azad
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            Haberler Magazin Billur Kalkavan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Billur Kalkavan kanser mi? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar?
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