TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ? Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları Teşkilat izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Teşkilat 47. bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizide yeni bir ayrılık sinyali geldi. 48. bölümü ile sezon finali yapmaya hazırlanan diziden bir oyuncu daha çıkıyor. Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ile bitmedi! Vedaların devamı geliyor. İşte detaylar...
TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ?
Her Pazar TRT1 ekranlarında yer alan Teşkilat dizisinden yeni bir ayrılık haberi geldi. Ezgi Şenler'in canlandırdığı Pınar karakteri ölecek. 47. bölümde Pınar karakterini canlandıran Ezgi Şenler son kez rol alacak.
EZGİ ŞENLER TEŞKİLAT DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?
Ezgi Şener'in diziye veda edeceği kesinleşti. 48. bölümde sezon finali yapacak olan fenomen dizide can kaybı! Pınar Gümüş'ün senaryo gereği hikayesinin biteceği ve karaktere hayat veren Ezgi Şenler'in diziden ayrılacağı öğrenildi.