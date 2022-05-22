TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ? Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları Teşkilat izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Teşkilat 47. bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizide yeni bir ayrılık sinyali geldi. 48. bölümü ile sezon finali yapmaya hazırlanan diziden bir oyuncu daha çıkıyor. Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ile bitmedi! Vedaların devamı geliyor. İşte detaylar...