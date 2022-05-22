İsmail Hacıoğlu'nun yeni projesi ifşa oldu! Sır gibi saklıyordu! Gerçek bir hikaye geliyor! Bir Zamanlar Çukuova'nın Fekeli'si Kerem Alışık ile...

İsmail Hacıoğlu'nun yeni projesi ifşa oldu! Sır gibi saklıyordu! Gerçek bir hikaye geliyor.... Çocuk, Beyaz Gelincik, Bir İstanbul Masalı, Mahkum, Zümrüdüanka gibi dizilerde rol alan İsmail Hacıoğlu yeni bir filmde başrol oynayacak. Haziran ayında çekimleri başlaması beklenen film 2014 yılında DAEŞ'in Musul'u ele geçirmesi sonrası Türkiye Musul Başkonsolosluğu'nda bulunan 49 kişinin rehin alınma olayını ve MİT'in kahramanlık hikâyesini anlatıyor. İşte filme dair bilgiler...
İSMAİL HACIOĞLU'NA DİNLENMEK YOK!
Son zamanların adından en sık bahsedilen oyuncusu İsmail Hacıoğlu'ndan yeni proje! Yakışıklı oyuncuya bu yaz dinlenmek yok! Tüm yaz çalışacak.
Hacıoğlu'nun "49" adlı filmde başrol oynayacağı ortaya çıktı.
GERÇEK BİR HİKAYE!
Hatay sınırında çekilecek olan filmin yapımcılığını Sadi Canpolat üstlenecek. Hakan İnan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı film gerçek bir hikâyeyi konu alıyor.