İsmail Hacıoğlu'nun yeni projesi ifşa oldu! Sır gibi saklıyordu! Gerçek bir hikaye geliyor! Bir Zamanlar Çukuova'nın Fekeli'si Kerem Alışık ile...

İsmail Hacıoğlu'nun yeni projesi ifşa oldu! Sır gibi saklıyordu! Gerçek bir hikaye geliyor.... Çocuk, Beyaz Gelincik, Bir İstanbul Masalı, Mahkum, Zümrüdüanka gibi dizilerde rol alan İsmail Hacıoğlu yeni bir filmde başrol oynayacak. Haziran ayında çekimleri başlaması beklenen film 2014 yılında DAEŞ'in Musul'u ele geçirmesi sonrası Türkiye Musul Başkonsolosluğu'nda bulunan 49 kişinin rehin alınma olayını ve MİT'in kahramanlık hikâyesini anlatıyor. İşte filme dair bilgiler...