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    • Magazin
    • 22.05.2022 16:35
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    • 22.05.2022 16:35
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    İsmail Hacıoğlu'nun yeni projesi ifşa oldu! Sır gibi saklıyordu! Gerçek bir hikaye geliyor! Bir Zamanlar Çukuova'nın Fekeli'si Kerem Alışık ile...

    Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu İsmail Hacıoğlu yeni proje için kolları sıvası. Yaz aylarında tatile çıkması beklenen ünlü oyuncunun yeni filmi için sete çıkacağı öğrenildi. Yakışıklılığının yanı sıra başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken İsmail Hacıoğlu'nun 49 adlı bir filmde oynayacağı ortaya çıktı. Üstelik filmde Bir Zamanlar Çukuova'nın Fekeli'si Kerem Alışık da olacak. İki ünlü oyuncunun yanı sıra, Saadet Işıl Aksoy ve Doğukan Polat da kadroda yer alıyor. İşte detaylar...

    İsmail Hacıoğlu’nun yeni projesi ifşa oldu!

    İsmail Hacıoğlu'nun yeni projesi ifşa oldu! Sır gibi saklıyordu! Gerçek bir hikaye geliyor.... Çocuk, Beyaz Gelincik, Bir İstanbul Masalı, Mahkum, Zümrüdüanka gibi dizilerde rol alan İsmail Hacıoğlu yeni bir filmde başrol oynayacak. Haziran ayında çekimleri başlaması beklenen film 2014 yılında DAEŞ'in Musul'u ele geçirmesi sonrası Türkiye Musul Başkonsolosluğu'nda bulunan 49 kişinin rehin alınma olayını ve MİT'in kahramanlık hikâyesini anlatıyor. İşte filme dair bilgiler...

    İSMAİL HACIOĞLU'NA DİNLENMEK YOK!

    Son zamanların adından en sık bahsedilen oyuncusu İsmail Hacıoğlu'ndan yeni proje! Yakışıklı oyuncuya bu yaz dinlenmek yok! Tüm yaz çalışacak.

    Hacıoğlu'nun "49" adlı filmde başrol oynayacağı ortaya çıktı.

    GERÇEK BİR HİKAYE!

    Hatay sınırında çekilecek olan filmin yapımcılığını Sadi Canpolat üstlenecek. Hakan İnan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı film gerçek bir hikâyeyi konu alıyor.
        50 milyon makaron ele geçirildi
        Haberler Magazin İsmail Hacıoğlu'nun yeni projesi ifşa oldu! Sır gibi saklıyordu! Gerçek bir hikaye geliyor! Bir Zamanlar Çukuova'nın Fekeli'si Kerem Alışık ile...
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