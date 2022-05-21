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    • Magazin
    • 21.05.2022 14:14
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    • 21.05.2022 14:21
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    Stranger Things 4. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things 4. sezon ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Konusu ve oyuncuları...

    Dizi ve film severler tarafından Stranger Things 4. sezon ne zaman sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Dijital film ve dizi izleme platformu Netflix'te üç sezon boyunca yayınlanan ve ilgiyle izlenen Stranger Things dizisinin heyecan dolu yeni sezonundan ilk 8 dakikası yayınlanınca heyecanın dozu daha da arttı ve Stranger Things 4. sezon ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Konusu nedir ve oyuncuları kimler sorularına cevap aranır oldu. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Stranger Things 4. sezon ne zaman?

    Stranger Things 4. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things 4. sezon ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Konusu nedir ve oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sezonu ayrı bir heyecanla takip edilen Stranger Things 4. sezon için geri sayım başladı ve hakkında bilgiler merak edildi. İşte tüm detaylar...

    STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN?

    Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşan Bilim Kurgu dizisi Stranger Things 4. sezon 1. kısım 27 Mayıs günü yayınlanacak. Merakla beklenen dizinin 2. kısmı ise 1 Temmuz'da ekranlarda olacak.

    STRANGER THİNGS 4. SEZON KONUSU VE OYUNCULARI

    Stranger Things dizisinin oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Joe Kerry, David Harbour, Winona Ryder, Natalie Dyer gibi isimler yer almaktadır.

    Stranger Things, 1980'lerin başlarında, Indiana'nın kurgusal kırsal kasabası Hawkins'de yer geçmektedir. Yakındaki Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte ABD Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Ancak gizlice insan test konularını içerenler de dahil olmak üzere paranormal ve doğaüstü deneyler de yapılmaktadır. Yanlışlıkla, alternatif bir boyuta bir geçit oluşturulur.

    İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın baş aşağıdan bir yaratık tarafından kaçırıldığı zaman başlar. Will Byers'ın Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i arar. Aynı zamanda, Eleven adlı genç bir psikokinik kız laboratuvardan kaçar ve Will'in arkadaşlarına Mike, Dustin ve Lucas'a Will'i bulma çabalarında yardımcı olur.

        İkinci sezon bir yıl sonra Ekim 1984'te geçmektedir. Will kurtarılmıştır, ancak olayların ayrıntılarını çok az kişi bilmektedir. Will'in hala baş aşağıdan varlıklardan etkilendiği keşfedildiğinde, arkadaşları ve ailesi, baş aşağının kendi evrenleri için daha büyük bir tehdit olduğunu öğrenir.

        Üçüncü sezon, birkaç ay sonra, 1985'te Dört Temmuz kutlamalarına kadar geçen sürede geçmektedir. Yeni bir alışveriş merkezi, Hawkins sakinlerinin ilgi odağı haline gelmiştir ve diğer birçok mağazayı iş dışı bırakmıştır. Hopper, Joyce ile ilgilenmeye çalışırken Eleven ve Mike'ın ilişkisi hakkında giderek daha fazla endişe duymaktadır. Kasabadan habersiz, Starcourt yönetimindeki gizli bir Sovyet laboratuvarı, baş aşağıya açılan kapıyı açmaya çalışıyor ve baş aşağıdaki varlıkların Hawkins'deki insanları ele geçirmesine ve başa çıkılması gereken yeni bir korku oluşmasına izin veriyor.
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