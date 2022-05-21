Başrolünde Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı ismin yer aldığı Oğlum dizisinden kötü haber geldi. Dizi sektörüne hızlı bir giriş yapan proje ilk bölümlerde dikkat çekse de daha sonra reytinglerde geriledi. Hal böyle olunca kritik karar verildi ve Show TV'de yayınlanan dizi için final tarihi duyuruldu. Peki Oğlum ne zaman final yapacak? İşte Oğlum dizisi final tarihi...
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu ve senaryosunu ise Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın yazdığı Oğlum dizisi 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmaya başlamıştı.
'OĞLUM' EKRANLARA VEDA EDİYOR!
Psikoloji dram konulu Oğlum dizisinden kara haber geldi. 15. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin reytingleri düşünce final yapacağı bir süredir konuşuluyordu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reytinglerde tutunaman dizi final yapmaya karar verdi.
OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Oğlum dizisinde Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile'de yaşayan bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saati unutacaktır.
Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Bu sırada Kaan küçük bir kirpi görür ve onu takip etmeye başlar. Kirpinin arkasından giden küçük çocuk kendini parkta bulur.
Diğer yandan Tuğrul ve Zeynep çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan ve ailesi ile iletişimi fazlaca kopuk bir çocuktur.