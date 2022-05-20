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    • Magazin
    • 20.05.2022 16:49
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    • 20.05.2022 16:51
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    Yalnız Kurt'a trajik sonla veda edecek! Kilit isim için yolun sonu göründü! Yeni kadro büyük sükse yaratacak! Sürpriz varis teklifi...

    ATV ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Yalnız Kurt sezon finaline hazırlanırke ortaya atılan ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Başrollerden birinin yeni sezonda kadroda yer almayacağı konuşuluyor. Dizinin sıkı takipçileri de detayları öğrenmek için harekete geçti. apımcılığını Osman Sınav'ın, yönetmenliğini ise Çağatay Tosun'un üstlendiği fenomen diziye veda edeceği iddia edilen oyuncu haberimizde...

    Yalnız Kurt’a trajik sonla veda edecek!

    Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalnız Kurt her haftaya özel sahneleriyle damga vurmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine gibi başarılı isimlerin yer aldığı sevilen dizide ayrılık çanları çalıyor. Peki Yalnız Kurt dizisinden kim ayrılacak? İşte ortaya atılan iddiaların detayları...

    İlk bölümü 28 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt 17. bölüme kadar ilgi ile takip edildi. Sezon finalinin ardından yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek fenomen dizi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    YALNIZ KURT'TA İZLEYİCİYİ ŞOKE EDEN AYRILIK

    İddiaya göre dizide Emniyet Müdürü Ahmet Hemşinli'yi oynayan (Ahmet Müdür) oyuncu Hilmi Özçelik sezon finalinde Yalnız Kurt dizisine veda edecek.

    Özçelik'in Yalnız Kurt dizisine veda etmesi hayranlarını da harekete geçirdi. Osman Sınav'dan bu ayrılıkla ilgili açıklama bekleyen dizinin izleyenlerine ünlü yönetmenden henüz açıklama gelmedi.

    AHMET MÜDÜR YALNIZ KURT'A VEDA MI EDİYOR?

    Yalnız Kurt dizisinde Kumandan Davut Bahadır ile birlikte Golyat'a karşı savaş veren ve devletine sadık bir emniyet müdürü Ahmet Müdür'ü canlandıran Hilmi Özçelik'in ayrılığı konusunda Osman Sınav'dan açıklama gelmezken, Sınav'ın yakın çevresine dizinin gelecek sezonunda yıldız isimlerin geleceğini ve bu yüzden eldeki oyuncu kadrosunda eksiltmelere gideceğini söylediği iddia edildi.

    Hilmi Özçelik'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümlerle birlikte ortaya çıkacak.

        YALNIZ KURT GECEYE DAMGASINI VURACAK

        Bu akşam, Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır. Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve Kuzey Irak'a gider. Bunu öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.

        SÜRPRİZ TEKLİF

        Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikasti gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır. Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar. Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir ama asıl sürprizle kendisi karşılaşır. Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Bu yeni gelişme karşısında Altay'ın kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Magazin Yalnız Kurt'a trajik sonla veda edecek! Kilit isim için yolun sonu göründü! Yeni kadro büyük sükse yaratacak! Sürpriz varis teklifi...
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