Yalnız Kurt'a trajik sonla veda edecek! Kilit isim için yolun sonu göründü! Yeni kadro büyük sükse yaratacak! Sürpriz varis teklifi...

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalnız Kurt her haftaya özel sahneleriyle damga vurmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine gibi başarılı isimlerin yer aldığı sevilen dizide ayrılık çanları çalıyor. Peki Yalnız Kurt dizisinden kim ayrılacak? İşte ortaya atılan iddiaların detayları...
İlk bölümü 28 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt 17. bölüme kadar ilgi ile takip edildi. Sezon finalinin ardından yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek fenomen dizi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
YALNIZ KURT'TA İZLEYİCİYİ ŞOKE EDEN AYRILIK
İddiaya göre dizide Emniyet Müdürü Ahmet Hemşinli'yi oynayan (Ahmet Müdür) oyuncu Hilmi Özçelik sezon finalinde Yalnız Kurt dizisine veda edecek.
Özçelik'in Yalnız Kurt dizisine veda etmesi hayranlarını da harekete geçirdi. Osman Sınav'dan bu ayrılıkla ilgili açıklama bekleyen dizinin izleyenlerine ünlü yönetmenden henüz açıklama gelmedi.
AHMET MÜDÜR YALNIZ KURT'A VEDA MI EDİYOR?
Yalnız Kurt dizisinde Kumandan Davut Bahadır ile birlikte Golyat'a karşı savaş veren ve devletine sadık bir emniyet müdürü Ahmet Müdür'ü canlandıran Hilmi Özçelik'in ayrılığı konusunda Osman Sınav'dan açıklama gelmezken, Sınav'ın yakın çevresine dizinin gelecek sezonunda yıldız isimlerin geleceğini ve bu yüzden eldeki oyuncu kadrosunda eksiltmelere gideceğini söylediği iddia edildi.
Hilmi Özçelik'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümlerle birlikte ortaya çıkacak.