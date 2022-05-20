Öldü diyenler yaş tahtaya bastı! Destan 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Suyumuza ilişen herkesle savaşacağıma ant içerim!

''Kalkma vaktidir. Gök Orda'nın tek umudu!'' ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'ın merakla beklenen 24. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Salı akşamları izleyicisiyle buluşan tarihi dizi her hafta ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut ve İpek Karapınar'ın paylaştığı dizi yeni bölümüyle fırtınalar estimeye geliyor. Fragmana Batuga'nın dirilişi damga vurdu. Öldü diye düşünülen Batuga ayaklandı! İşte Destan'dan yeni gelişmeler...
DESTAN DİZİSİ BATUGA'NIN DİRİLİŞİYLE GÜNDEM OLDU
Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan dizisi 24. bölüm fragmanıyla büyük ses getirdi.
Batuga kurtuluyor mu? diye merak edilirken 24. bölüm fragmanı izleyenleri şoke etti.
ÖLDÜ DERKEN YENİDEN DOĞDU!
İyileşen Batuga ''Ben Alpaguhan Oğlu Batuga. Suyumuza ilişen herkesle savaşacağıma ant içerim.'' dedi.
İşte Destan fragman ve son bölüm yaşananlar...