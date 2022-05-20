Kasaba Doktoru yayın akışından kaldırılacak! Tarih belli oldu! Ozan Akbaba'nın başrolünde olduğu diziden tozu dumana katacak karar...

ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan medikal, dram ve aşk türündeki dizi başarısını konuşturuyor. 11. bölüme kadar ilgi ile takip edilen dizi için yeni bir gelişme yaşandı. İzleyiciyi üzecek gelişmeyle birlikte detaylar merak ediliyor. Kasaba Doktoru'nun ikinci sezonda yayınlanacağı kesinleşti ancak şimdilerde sezon finali yapmaya hazırlanıyor, tarih de belli oldu! Peki Kasaba Doktoru ne zaman sezon finali yapacak? Ne zaman TRT 1 yayın akışından kaldırılacak? İşte yanıtları...
Dizi sektörüne hızlı bir giriş yapan Kasaba Doktoru hakkında karar verildi. Cuma günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan diziyle ilgili flaş gelişme duyuruldu. Peki neler oluyor?
KASABA DOKTOR'U YAYINDAN KALDIRILACAK
Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Kasaba Doktoru ekranlara kısa bir veda etmeye hazırlanıyor. Yaz arası verecek olan dizi ekibi, Ağustos sonunda tekrar bir araya gelerek ikinci sezon çekimlerine başlayacak Peki sezon finali ne zaman?
Dizinin 11. bölümü ile birlikte 17 Haziran Cuma akşamı ekrana veda etmesi bekleniyor.
YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM!
Güney Kore dizisi Dr.Romantic'ten uyarlanan ve bir hastanede hayat kurtarma mücadelesi olarak izleyicilerin karşısına çıkan Kasaba Doktoru dizisi, gelecek sezon daha iyi sonuçlar alabilecek bir yapım olarak dikkat çekiyor.
Kasaba Doktoru dizisinin heyecanlı hikayesinde yedinci yeni bölümü 20 Mayıs Cuma akşamı izleyebilirsiniz.