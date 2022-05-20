Kasaba Doktoru yayın akışından kaldırılacak! Tarih belli oldu! Ozan Akbaba'nın başrolünde olduğu diziden tozu dumana katacak karar...

ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan medikal, dram ve aşk türündeki dizi başarısını konuşturuyor. 11. bölüme kadar ilgi ile takip edilen dizi için yeni bir gelişme yaşandı. İzleyiciyi üzecek gelişmeyle birlikte detaylar merak ediliyor. Kasaba Doktoru'nun ikinci sezonda yayınlanacağı kesinleşti ancak şimdilerde sezon finali yapmaya hazırlanıyor, tarih de belli oldu! Peki Kasaba Doktoru ne zaman sezon finali yapacak? Ne zaman TRT 1 yayın akışından kaldırılacak? İşte yanıtları...