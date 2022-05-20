Baba dizisinin Ferit Karaçam'ı tekrar dirildi! Ölümü İlhan kadar seyirciyi de etkilemişti! Hakim’le anlaştı! Macit Koper...

Baba dizisiden Hakim'e sükse yaratacak oyuncu transferi! Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini yaptığı Baba dizisi yayınlanmaya başladığı 15 Şubat 2022 tarihinden itibaren ilgi ile takip ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken fenomen diziden Macit Koper'in ayrılışı seyirciyi bir hayli üzmüştü. İlhan'ın babasını canlandıran Koper'in diziye vedasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Ferit Karaçam Hakim'e geliyor! Macit Koper Hakim dizisinde boy göstercek! Gelin detaylara hep birlikte bakalım...
BABA DİZİSİNDEN ŞOK KARARLA AYRILMIŞTI!
Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaristliğini Ekin Atalar ile Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Baba dizisi 14. bölüme kadar ilgi ile izlendi. Reytinglerde büyük başarı sağlayan dizide yağrak dökümü Macit Koper ile başladı.
Yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı İlhan Karaçam'ın babası Ferit Karaçam'a hayat veren Macit Koper, düşmanları tarafından bir komplo sonucu cinayete kurban gitti.
Havuzda boğularak ölen Ferit Karaçam, hikayede tam da oğlu ile arasında sevgi köprüleri kurmuş ve arasını düzeltmeye başlamıştı. Ölümü İlhan kadar seyirciyi de etkiledi.
YENİ DİZİ İLE ANLAŞTI
Macit Koper'in Baba dizisinden ayrılışı sonrası başka dizi ile anlaştığı öğrenildi. Usta oyuncu Hakim dizisiyle ekranlara geri döndü.
Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur gibi birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Limon Film imzalı Hakim dizisine transfer olmasıyla birlikte adından bir kez daha söz ettiren Macit Koper, oyunculuğuyla izleyenler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.