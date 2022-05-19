Kırgın Çiçekler'in ağlak Defne'siydi! Nil Keser'in başına talih kuşu kondu! Biran Damla Yılmaz ve Çağla Irmak'ı ünlü eden diziden başrol çıktı

Kırgın Çiçekler'in ağlak Defne'siydi! 2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlanan dram ve gençlik türündeki dizi bir döneme damga vurmuştu. Başrollerinde İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker ve Nil Keser'in yer aldığı dizi halen eski bölümleriyle izleniyor. Popüler dizide Defne karakterine hayat veren güzel oyuncu Nil Keser uzun bir aradan sonra yeni projesiyle ekranlara dönüyor.
Nil Keser'den bomba gibi proje! İddialı dizide başrol oynayacak.
1975 yapımı Ah Nerede adlı film diziye uyarlanıyor. 47 yıl sonra yeniden seyirci ile buluşan Ah Nerede'nin Onuncu Ev imzalı dizi versiyonu için çekimler başladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV'de yayınlanacak dizide Gülşen Bubikoğlu'nun Zehra rolü Nil Keser'in oldu. Tarık Akan'ın oynadığı Ferit'e hayat verecek oyuncu da belli oldu.
Sezon finali yapmaya hazırlanan Baba dizisinde Haluk Bilginer'in torunu Kadircan'a hayat veren ödüllü oyuncu Oktay Çubuk, "Ah Nerede"nin Ferit'i oldu.
Bülent İşbilen'in yönetmen koltuğuna oturduğu diziyi Kübra Sülün ve Meryem Demirli kaleme alıyor. Dizide arık Pabuççuoğlu, Ayşe Kökçü, Derya Alabora, Mert Carim, Asena Keskinci, Berfe Sancak, Melis Özçimen, Bala Atabek, Orhan Ekşin, Korhan Herduran , Ahsen Türkyılmaz, Batuhan Sert, Samet Kaan Kuyucu da başlıca rollere hayat veriyor.