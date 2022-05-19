Kırgın Çiçekler'in ağlak Defne'siydi! Nil Keser'in başına talih kuşu kondu! Biran Damla Yılmaz ve Çağla Irmak'ı ünlü eden diziden başrol çıktı

Nil Keser'den bomba gibi proje! İddialı dizide başrol oynayacak.

1975 yapımı Ah Nerede adlı film diziye uyarlanıyor. 47 yıl sonra yeniden seyirci ile buluşan Ah Nerede'nin Onuncu Ev imzalı dizi versiyonu için çekimler başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV'de yayınlanacak dizide Gülşen Bubikoğlu'nun Zehra rolü Nil Keser'in oldu. Tarık Akan'ın oynadığı Ferit'e hayat verecek oyuncu da belli oldu.