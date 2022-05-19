EDHO’dan sonra iddiasını konuşturacak! Ben Bu Cihana Sığmazam gümbür gümbür geliyor! Kadro efsane! İşte Hızır Reis Oktay Kaynarca’nın partneri...

EDHO'nun Hızır Reisi'i geri dönüyor! Taşlar yerine oturdu! Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı aratmayacak. Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam ile gümbür gümbür geliyor. 6 sezon ATV ekranlarında yer alan EDHO'nun final yapması izleyicilerini bir hayli üzmüştü. Diziden sonra ortadan kaybolan Oktay Kaynarca yeni proje ile ortaya çıktı. Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gelin detaylara hep birlikte bakalım...
BEN BU CİHAZA SIĞMAZAM HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından Oktay Kaynarca'nın hangi dizide rol alacağı merak ediliyordu. Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Kaynarca'nın yeni dizisinin detayları ortaya çıktı. ATV'de yayınlanacak dizinin adı Ben Bu Cihana Sığmazam olarak belirlendi.
OKTAR KAYNARCA YENİ ROLÜ CEZAYİR İLE KARŞIMIZDA!
Oktar Kaynarca'ya Masumlar Apartmanı'nında Gülben karakteri ile hızlı bir yükseliş yaşayan Merve Dizdar'ın partner olacağı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rolün önce Birce Akalay'a teklif edildiği konuşulmuştu.
Fenomen dizi EDHO'dan sonra yine iddialı olması beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde taşlar yerine oturuyor. Oktay Kaynarca'dan sonra diğer karakterler için seçim yapılıyor. Oktay Kaynarca'nın yapımcılığını da üstleneceği Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide daha önce Birce Akalay'ın ismi geçmişti. En kuvvetli aday ise Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar oldu.
MERVE DİZDAR İDDİASI GÜNDEM OLDU
14. yüzyılda yaşamış Hurûfi meşrep Azeri divan şairi Nesimi'nin efsane şiirinden ismini alan Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide final yapacak Masumlar Apartmanı'nın sevilen Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar'a teklif götürüldüğü iddia edildi.