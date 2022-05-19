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    • Magazin
    • 20.05.2022 00:45
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    • 20.05.2022 00:45
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    Barbaroslar'ın Oruç Reis'i öldü, Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi ortaya çıktı! Vedası çok kısa sürdü! İşte yeni dizisi...

    TRT 1'in iddialı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyicileri hüzne boğuldu. Fenomen dizide Oruç Reis karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan son bölümle birlikte veda etti. Ünlü oyuncunun neden ayrıldığı merak edilirken yeni projesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Barbaroslar’ın Oruç Reis’i öldü, Engin Altan Düzyatan’ın yeni projesi ortaya çıktı!

    Engin Altan Düzyatan'ın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisindeki hikayesi sona erdi. Canlandırdığı Oruç Reis karakteriyle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncunun gidişi sevenlerini bir hayli üzdü. 31. bölüm izleyicilerinden tam not alırken Oruç Reis'in ölümü izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi de ortaya çıktı.

    ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROSLAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 31. bölüm çok konuşuldu. Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan dizi kadrosundan ayrıldı.

    Düzyatan'ın diziye veda etmesi sonrası yeni dizisi de merak edilmeye başlandı.

    İŞTE ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN YENİ PROJESİ

    1979 doğumlu oyuncu Düzyatan, uzun süredir TRT 1 ekranlarında önce Diriliş Ertuğrul sonrasında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ya hayranlarıyla buluşuyordu.

    Bir süre dinlenme kararı alan Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi 14 Haziran'da Türkiye'de gösterime girecek olan dijital platform Disney Plus'ta yayınlanması bekleniyor.
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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Magazin Barbaroslar'ın Oruç Reis'i öldü, Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi ortaya çıktı! Vedası çok kısa sürdü! İşte yeni dizisi...
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