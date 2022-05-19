Barbaroslar'ın Oruç Reis'i öldü, Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi ortaya çıktı! Vedası çok kısa sürdü! İşte yeni dizisi...

Engin Altan Düzyatan'ın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisindeki hikayesi sona erdi. Canlandırdığı Oruç Reis karakteriyle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncunun gidişi sevenlerini bir hayli üzdü. 31. bölüm izleyicilerinden tam not alırken Oruç Reis'in ölümü izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi de ortaya çıktı.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROSLAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 31. bölüm çok konuşuldu. Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan dizi kadrosundan ayrıldı.
Düzyatan'ın diziye veda etmesi sonrası yeni dizisi de merak edilmeye başlandı.
İŞTE ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN YENİ PROJESİ
1979 doğumlu oyuncu Düzyatan, uzun süredir TRT 1 ekranlarında önce Diriliş Ertuğrul sonrasında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ya hayranlarıyla buluşuyordu.
Bir süre dinlenme kararı alan Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi 14 Haziran'da Türkiye'de gösterime girecek olan dijital platform Disney Plus'ta yayınlanması bekleniyor.