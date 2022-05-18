Cem Dermanlı neden öldü? Sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Tarkan sosyal medya hesabından paylaşarak acı haberi duyurdu. Peki, Cem Dermanlı kimdir, kaç yaşındaydı? Tarkan'ın sahne amiri Cem Dermanlı neden öldü, hastalığı neydi?
Ünlü şarkıcı Tarkan, öğle saatlerinde aldığı acı haberle yıkıldı. Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tarkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
''20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak.