Cem Dermanlı kimdir, kaç yaşındaydı? Tarkan'ın sahne amiri Cem Dermanlı neden öldü, hastalığı neydi?

Tarkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak.