Kuruluş Osman'da şehit haberi ciğerleri dağladı! Gündüz Bey tarihte kimdir, nasıl ölüyor? İnegöl kalesi kaç yılında fethedildi?

Gündüz Bey İnegöl fethi için canını ortaya koydu. Kuruluş Osman 94. Bölüm fragmanıyla nefes kesti. Fragmanı izleyenler hemen Gündüz Bey'in şehit olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki Gündüz Bey tarihte kimdir, nasıl ölüyor? İnegöl kalesi kaç yılında fethedildi? Kuruluş Osman 94. Bölümde yaşanan yeni gelişmeler ve tarihten bilgiler...
Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV'nin sevilen dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi yetenekli oyuncuları yer alıyor.
KURULUŞ OSMAN 94. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Bozdağ Film imzalı tarihi Kuruluş Osmanın 94. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle adeta nefes kesti.
3 sezondur reytinglerde rakiplerini talan eden fenomen dizinin yeni bölümü 18 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
Fragmanda Osman Bey'in, ''Nikola'nın gayrı kaçışı yok. Bu iş bitecek.'' sözleri dikkati çekti.
GÜNDÜZ BEY ÖLDÜ MÜ?
Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey ise savaş sırasında ağır yaralandı. Aldığı kılıç darbelerine dayanamayan Gündüz Bey, yüksekten aşağı düştü. Peki Gündüz Bey ölecek mi? Emre Basalak diziden ayrılacak mı?
Gündüz Bey'in şehit olurken Kayı sancağını kale burcunda dalgalanırken görmesi ve gülümsemesi ise fragmana damga vurdu.
Ağır bir yara alan Gündüz Bey uzaklara dalarak dile getirdiği son sözleri andıran konuşmasıyla izleyiciyi şoka uğrattı.
Gündüz Bey'in İnegöl fethi sırasında şehit olup olmadığı yeni bölümün ardından öğrenilecek.