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    • Magazin
    • 18.05.2022 00:34
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    • 18.05.2022 00:37
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    Kuruluş Osman'da şehit haberi ciğerleri dağladı! Gündüz Bey tarihte kimdir, nasıl ölüyor? İnegöl kalesi kaç yılında fethedildi?

    Kuruluş Osman 94. Bölüm fragmanı yayında! ATV ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile heyecanlandırdı. Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan dizide ölüm kol geziyor. İnegöl Kalesi'nin kapısına dayanan Osman Bey ve alplarını kötü bir sürpriz bekliyor. Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey köşeğe sıkışıyor. Kılıç darbesi yiyen Gündüz Bey yüksekten düşerek ağır yara alıyor. Peki Gündüz Bey tarihte kimdir, nasıl ölüyor? İnegöl kalesi kaç yılında fethedildi? İşte detaylar...

    Kuruluş Osman’da şehit haberi ciğerleri dağladı!

    Gündüz Bey İnegöl fethi için canını ortaya koydu. Kuruluş Osman 94. Bölüm fragmanıyla nefes kesti. Fragmanı izleyenler hemen Gündüz Bey'in şehit olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki Gündüz Bey tarihte kimdir, nasıl ölüyor? İnegöl kalesi kaç yılında fethedildi? Kuruluş Osman 94. Bölümde yaşanan yeni gelişmeler ve tarihten bilgiler...

    Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV'nin sevilen dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi yetenekli oyuncuları yer alıyor.

    KURULUŞ OSMAN 94. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

    Bozdağ Film imzalı tarihi Kuruluş Osmanın 94. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle adeta nefes kesti.

    3 sezondur reytinglerde rakiplerini talan eden fenomen dizinin yeni bölümü 18 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

    Fragmanda Osman Bey'in, ''Nikola'nın gayrı kaçışı yok. Bu iş bitecek.'' sözleri dikkati çekti.

    GÜNDÜZ BEY ÖLDÜ MÜ?

    Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey ise savaş sırasında ağır yaralandı. Aldığı kılıç darbelerine dayanamayan Gündüz Bey, yüksekten aşağı düştü. Peki Gündüz Bey ölecek mi? Emre Basalak diziden ayrılacak mı?

    Gündüz Bey'in şehit olurken Kayı sancağını kale burcunda dalgalanırken görmesi ve gülümsemesi ise fragmana damga vurdu.

    Ağır bir yara alan Gündüz Bey uzaklara dalarak dile getirdiği son sözleri andıran konuşmasıyla izleyiciyi şoka uğrattı.

    Gündüz Bey'in İnegöl fethi sırasında şehit olup olmadığı yeni bölümün ardından öğrenilecek.

        GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

        Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

        TARİHTE GÜNDÜZ BEY NASIL ÖLDÜ?

        Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

        Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

        KURULUŞ OSMAN 93. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kuruluş Osman'da fetih vakti!

        Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi? Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

        Nikola'nın son hamlesi

        Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

        Aktemur'un akıbeti

        Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman'da şehit haberi ciğerleri dağladı! Gündüz Bey tarihte kimdir, nasıl ölüyor? İnegöl kalesi kaç yılında fethedildi?
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