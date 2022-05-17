Gülsim Ali'nin yerini dolduracak! Emanet'e rest çekmişti! Gönül Dağı'nın Dilek'i gidiyor bakın kim geliyor! Taner’in yeni aşkı...

TRT'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda ortalık karıştı. İlk bölümden bu yana başrolde yer alan Gülsim Ali İlhan'nın diziye veda edeceği ortaya çıktı. Taner'in biricik aşkı Dilek gidiyor, yerine ise yeni aşkı Emanet'in güzeller güzeli başrol oyuncusu geliyor. Taner bebeği ve eşini kaybedettikten sonra mutluluğu yenide bulacak. Emanet dizisine rest çeken oyuncu Gönül Dağı'nda başrol oynamaya geliyor. İşte iddianın detayları...
GÖNÜL DAĞI FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Yahya Samancı'nın yönetmenliğini yaptığı Gönül Dağı dizisi 65. bölümde sezon finali yapacak. Sevilen yapım, 2 aylık aranın ardından 3. sezonuyla tekrar TRT1'de olacak.
Her hafta cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan dizide şok bir gelişme yaşandı. Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılacağı iddia edildi.
GÜLSİM ALİ'NİN VEDASI KONUŞULUYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu İstanbul'u özlediği için diziye veda etme kararı aldı. Buna göre İlhan'ın ayrılığı 65. bölümle gerçekleşecek.
Gündemi sallayan bu iddianın ardından Taner'in yeni aşkının kim olacağı büyük bir merak konusu olmuştu ki, o isimle anlaşıldığı iddia edildi.