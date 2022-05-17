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    • Magazin
    • 18.05.2022 10:05
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    • 18.05.2022 10:05
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    Gülsim Ali'nin yerini dolduracak! Emanet'e rest çekmişti! Gönül Dağı'nın Dilek'i gidiyor bakın kim geliyor! Taner’in yeni aşkı...

    Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan, diziye veda ediyor. Başarılı oyuncunun 65. bölümle diziden ayrılacağı iddia edildi. Yerine gelecek isim ise herkesi şoke etti. TRT1 ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Gönül Dağı'nda olay yaratacak ayrılık ve transfer ortaya çıktı. İddiaya göre Gülsim Ali İlhan'ın hayat verdiği Dilek karakteri ölecek. Yerine gelecek isim bile belli oldu. Dilek defteri sonsuza kadar kapanacağı ileri sürülürken, Taner'in de yeni aşkıyla yoluna devam edeceği konuşuluyor. Gelin detaylara birlikte bakalım...

    Gönül Dağı’nın Dilek’i gidiyor bakın kim geliyor!

    TRT'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda ortalık karıştı. İlk bölümden bu yana başrolde yer alan Gülsim Ali İlhan'nın diziye veda edeceği ortaya çıktı. Taner'in biricik aşkı Dilek gidiyor, yerine ise yeni aşkı Emanet'in güzeller güzeli başrol oyuncusu geliyor. Taner bebeği ve eşini kaybedettikten sonra mutluluğu yenide bulacak. Emanet dizisine rest çeken oyuncu Gönül Dağı'nda başrol oynamaya geliyor. İşte iddianın detayları...

    GÖNÜL DAĞI FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

    Yahya Samancı'nın yönetmenliğini yaptığı Gönül Dağı dizisi 65. bölümde sezon finali yapacak. Sevilen yapım, 2 aylık aranın ardından 3. sezonuyla tekrar TRT1'de olacak.

    Her hafta cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan dizide şok bir gelişme yaşandı. Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılacağı iddia edildi.

    GÜLSİM ALİ'NİN VEDASI KONUŞULUYOR

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu İstanbul'u özlediği için diziye veda etme kararı aldı. Buna göre İlhan'ın ayrılığı 65. bölümle gerçekleşecek.

    Gündemi sallayan bu iddianın ardından Taner'in yeni aşkının kim olacağı büyük bir merak konusu olmuştu ki, o isimle anlaşıldığı iddia edildi.

        SILA TÜRKOĞLU GÖNÜL DAĞI'NA MI GELİYOR?

        Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizilerden biri olan Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun Gönül Dağı dizisinin, 3 sezonunda yer alacağı gündeme bomba gibi düştü.

        Sosyal medyanın büyük bir şok yaşadığı Gönül Dağı dizisi gerçeği akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Taner'in Dilek'ten sonra kolay kolay kalbine birisini almayacağı düşünülürken; Sıla Türkoğlu ise Berk Atan'la çok yakıştırıldı.

        Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin diziden nasıl ayrılacağı ise büyük bir merak konusu oldu.
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