Gönül Dağı'nın Dilek'i gidiyor bakın kim geliyor! Gülsim Ali'nin yerini dolduracak! Emanet'e rest çekmişti! Taner’in yeni aşkı...

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan, diziye veda ediyor. Başarılı oyuncunun 65. bölümle diziden ayrılacağı iddia edildi. Yerine gelecek isim ise herkesi şoke etti. TRT1 ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Gönül Dağı'nda olay yaratacak ayrılık ve transfer ortaya çıktı. İddiaya göre Gülsim Ali İlhan'ın hayat verdiği Dilek karakteri ölecek. Yerine gelecek isim bile belli oldu. Dilek defteri sonsuza kadar kapanacağı ileri sürülürken, Taner'in de yeni aşkıyla yoluna devam edeceği konuşuluyor. Gelin detaylara birlikte bakalım...
GÖNÜL DAĞI FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Yahya Samancı'nın yönetmenliğini yaptığı Gönül Dağı dizisi 65. bölümde sezon finali yapacak. Sevilen yapım, 2 aylık aranın ardından 3. sezonuyla tekrar TRT1'de olacak.
Her hafta cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan dizide şok bir gelişme yaşandı. Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılacağı iddia edildi.
GÜLSİM ALİ'NİN VEDASI KONUŞULUYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu İstanbul'u özlediği için diziye veda etme kararı aldı. Buna göre İlhan'ın ayrılığı 65. bölümle gerçekleşecek.
Gündemi sallayan bu iddianın ardından Taner'in yeni aşkının kim olacağı büyük bir merak konusu olmuştu ki, o isimle anlaşıldığı iddia edildi.