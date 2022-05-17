Fenomen dizide 2 flaş ayrılık! Teşkilat'ın kötü adamı Yıldırım Koral gerçeği şoke etti! 4 başrolün gidişinden sonra o kilit isimler de...

Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Hakan Boyav ve Tuncer Salman'ın ardından bir isim daha Teşkilat'a veda ediyor. TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinde yaprak dökümü devam ediyor. Bu hafta sezon finali için çekimlere devam eden ekipten bir kişi ayrılıyor, yeni sezonda olmayacak. 48. bölümde sezona ara vereceği kesinleşen dizinin finalinde flaş bir ayrılık yaşanacak. İşte detaylar...