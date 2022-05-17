Fenomen dizide 2 flaş ayrılık! Teşkilat'ın kötü adamı Yıldırım Koral gerçeği şoke etti! 4 başrolün gidişinden sonra o kilit isimler de...

Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Hakan Boyav ve Tuncer Salman'ın ardından bir isim daha Teşkilat'a veda ediyor. TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinde yaprak dökümü devam ediyor. Bu hafta sezon finali için çekimlere devam eden ekipten bir kişi ayrılıyor, yeni sezonda olmayacak. 48. bölümde sezona ara vereceği kesinleşen dizinin finalinde flaş bir ayrılık yaşanacak. İşte detaylar...
TEŞKİLAT'TA 5. AYRILIK!
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Teşkilat dizisinde 5. kez ayrılık yaşanıyor. Mesut Akusta (Mete Yücesoy), Ezgi Eyüboğlu (Ceren Özdoğa), Tuncer Salman (Hakkı Dayı), Hakan Boyav (Sadık Özmertli) isimlerinin vedasının ardından Ezgi Şenler de ekibe veda edecek.
Dizide Pınar karakterine hayat veren Şenler'in senaryodaki hikayesinin sona erdiği ortaya çıktı.
SADECE BU DA DEĞİL!
Ezgi Şenler'in ayrılığı kesinken, Gürkan Uygun'un hikayesinin biteceği iddiası da çok konuşuldu. Dizinin kötü karakteri Yıldırım Koral'ın hikayesinin de biteceği öne sürüldü. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor.