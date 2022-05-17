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    • Magazin
    • 18.05.2022 10:04
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    • 18.05.2022 10:04
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    Fenomen dizide 2 flaş ayrılık! Teşkilat'ın kötü adamı Yıldırım Koral gerçeği şoke etti! 4 başrolün gidişinden sonra o kilit isimler de...

    Teşkilat dağılmaya devam ediyor. Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan dizi her bölümüyle ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Gürkan Uygun'ın yer aldığı fenomen dizi sezon finali yapmaya hazırlanırken ortaya çıkan gerçek izleyiciyi üzdü. Bir dönem dizide yer alan ve karakterleri bir hayli sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Mesut Akusta ve Tuncer Salman Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra izleyiciler tepki göstermişti. Bu kez kadroya bir isim daha veda ediyor. Bakalım izleyicilerin tepkisi ne olacak. İşte Teşkilat'tan ayrılacak o oyuncu...

    Fenomen dizide 2 flaş ayrılık!

    Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Hakan Boyav ve Tuncer Salman'ın ardından bir isim daha Teşkilat'a veda ediyor. TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinde yaprak dökümü devam ediyor. Bu hafta sezon finali için çekimlere devam eden ekipten bir kişi ayrılıyor, yeni sezonda olmayacak. 48. bölümde sezona ara vereceği kesinleşen dizinin finalinde flaş bir ayrılık yaşanacak. İşte detaylar...

    TEŞKİLAT'TA 5. AYRILIK!

    Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Teşkilat dizisinde 5. kez ayrılık yaşanıyor. Mesut Akusta (Mete Yücesoy), Ezgi Eyüboğlu (Ceren Özdoğa), Tuncer Salman (Hakkı Dayı), Hakan Boyav (Sadık Özmertli) isimlerinin vedasının ardından Ezgi Şenler de ekibe veda edecek.

    Dizide Pınar karakterine hayat veren Şenler'in senaryodaki hikayesinin sona erdiği ortaya çıktı.

    SADECE BU DA DEĞİL!

    Ezgi Şenler'in ayrılığı kesinken, Gürkan Uygun'un hikayesinin biteceği iddiası da çok konuşuldu. Dizinin kötü karakteri Yıldırım Koral'ın hikayesinin de biteceği öne sürüldü. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor.
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    Haberler Magazin Fenomen dizide 2 flaş ayrılık! Teşkilat'ın kötü adamı Yıldırım Koral gerçeği şoke etti! 4 başrolün gidişinden sonra o kilit isimler de...
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