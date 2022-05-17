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    • Magazin
    • 17.05.2022 19:21
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    • 17.05.2022 19:28
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    Esra Erol’da mutlu son! Kardeşlerinin verdiği mücadele göz doldurdu! Evden kaçan zihinsel ve bedensel engelli Hatice bir şartla döndü

    Hafta içi her gün milyonları atv ekranlarına kilitleyen Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınında bir mucize daha gerçek oldu. Evden kaçan zihinsel ve bedensel engelli Hatice Çelik’i bulmak için Esra Erol’da programına başvuran Birgül Çelik ile Hasan Çelik, bugün kardeşleri ile canlı yayında yüzleşti. Ailesine dönmek isteyen Hatice Hanım’ın ağabeylerine sunduğu şart ise dikkat çekti. İşte detaylar...

    Esra Erol’da mutlu son!

    Kahramanmaraş'tan gelen Birgül Çelik ile Hasan Çelik, zihinsel ve bedensel engelli Hatice Çelik'in TikTok'ta tanıştığı Cengiz adlı şahsın yanına Ankara'ya gittiğini belirterek kardeşlerini bulmak için Esra Erol'dan yardım istemişti.

    Daha önce yaptığı evlilikten bir çocuğu olan Hatice Hanım'ın 3 Mayıs'ta evi terk ettiğini dile getiren Birgül Bey, "Tek başına hareket edemez. Birinin yönlendirmesi lazım" dedi.

    "Bize Cengiz'i Tuğçe diye anlatmıştı" diyen Birgül Hanım, "Kaçtıktan bir gün sonra Cengiz'e ulaştık. Cengiz 'Benim yanımda, kendi geldi. Hiç bir şey yapamazsınız' dedi. Kardeşimiz kullanılıyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

        ESRA EROL HATİCE'Yİ BULDU!
        Bugünkü canlı yayına görüntülü olarak bağlanan Hatice Hanım, Cengiz'in yanına kendi isteğiyle gittiğini belirtti.

        HATİCE'NİN CENGİZ OLARAK BİLDİĞİ KİŞİ KİM?
        Öte yandan Esra Erol ve ekibi, kendini Cengiz Arman diye tanıtan şahsın gerçek kimliğine ulaştı.

        KARARINI VERDİ!
        Ailesini çok sevdiğini dile getiren Hatice Hanım, "Abim biletimi alsın, onunla birlikte Kıbrıs'a gitmek çok istiyorum" dedi.

            Hatice Hanım, ağabeyi Mehmet Ali Bey ise "O nereye gitmek isterse götürürüm onu. Yarın dese ki Almanya'ya gitmek istiyorum, oraya da götürürüz" ifadelerini kullandı.

            TEK ŞARTI VAR!
            Hatice Hanım, "Cengiz'in peşini bırakmanızı istiyorum. Beni çok seviyorsanız ve kardeşi olarak görüyorsanız onun peşine düşmeyin. Bu konu uzamasıni kapansın. Herkesin önünde söz verin" şeklinde konuştu.

            Hatice Hanım'ın ağabeyleri Mehmet Ali Bey ile Hasan Bey ise kardeşlerinin şartını kabul ederek "Tamam, sen çık gel" dedi. Hatice Hanım'ın bu akşam ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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            Haberler Magazin Esra Erol’da mutlu son! Kardeşlerinin verdiği mücadele göz doldurdu! Evden kaçan zihinsel ve bedensel engelli Hatice bir şartla döndü
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