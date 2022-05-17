Esra Erol’da mutlu son! Kardeşlerinin verdiği mücadele göz doldurdu! Evden kaçan zihinsel ve bedensel engelli Hatice bir şartla döndü

"Bize Cengiz'i Tuğçe diye anlatmıştı" diyen Birgül Hanım, "Kaçtıktan bir gün sonra Cengiz'e ulaştık. Cengiz 'Benim yanımda, kendi geldi. Hiç bir şey yapamazsınız' dedi. Kardeşimiz kullanılıyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.