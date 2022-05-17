9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? Müge Anlı Şiar cinayeti son durum ne? Müge Anlı Şiar cinayeti itiraf son dakika...

ŞİAR KILIÇ OLAYI SON DURUM

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı. Hami K. ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl, annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. ile Şiyar Kılıç'ın annesi Gülüzar A. ise 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre, 28 Nisan 2020'de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında, 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetmişti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Küçük çocuğun annesi Gülüzar A., 26 Ağustos 2020'de canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Anne Gülüzar A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülüzar A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. da gözaltına alındı. Anne Gülüzar A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K. tutuklandı.