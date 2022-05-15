Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü? Tuncar Salman Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden?

HAKKI DAYI ÖLÜYOR MU?

TRT1 ekralarında her hafta pazar akşamı yeni bölümleri ile izleyenin karşısına çıkan Teşkilat dizisi 45. bölümünde beklenmedik bir olay yaşanıyor. Hakkı Dayı, bomba yüklü bir aracın içinde ekrana geliyor. Aracın bir anda patlaması ile ekip arkadaşları gözyaşları içinde kalıyor.

Dizinin Hakkı Dayı'sı Tuncer Salman dizinin kadrosunda ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncuları arasından iki isim birden ayrılıyor. Bunlardan biri de Salman oldu. Yayımlanacak 46. bölümde ise Hakkı Dayı'nın naaşı ekip tarafından teşhis edildi.