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    • Magazin
    • 15.05.2022 21:59
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    • 15.05.2022 21:59
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    Survivor 6. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

    Bu akşam Survivor’da yine kıyasıya mücadele izlendi. Finale yaklaşan yarışmada parkurlar oldukça zorlaştı ve mücadeleler arttı. Peki Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Acun Ilıcalı dün konseyde yeni bir gelişmeyi duyurdu. Ödül oyunlarından birini Survivor- Yunanistan takımı ile oynayacaklarını belirtti. Peki, 6. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? 15 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

    takvim.com.tr
    Survivor 6. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor 2022 finaline az zaman kala heyecan dorukta. TV8'in sevilen yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Peki, Survivor 6. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

    6. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor All Star'da altıncı dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanacak. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? İşte bu akşam ekranlara gelecek olan ve tansiyonun yüksek olduğu nefes kesen yeni bölümde belli olacak...

    14 MAYIS'TA NELER YAŞANDI?

    Survivor 2022 All Star dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı dün akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

    Kadınlar mücadelesini 8 - 3 Kırmızı takım kazanmasıyla dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım genel skorda 1 - 0 öne geçti.

    Erkek mücadelesini de 8 - 3 skor ile Kırmızı takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyununu kazanan takım 2- 0 skor ile Kırmızı takım oldu.

    Bu durumda Kırmızı takım gerçekleşen 5 dokunulmazlık oyununun tamamını üst üste kazandı.

        Acun Ilıcalı konseyde yeni bir gelişmeyi duyurdu. Ödül oyunlarından birini Survivor- Yunanistan takımı ile oynayacaklarını belirtti.

        Ilıcalı, ''Bu haftaki üçüncü dokunulmazlıktan sonra Türkiye-Yunanistan yarışmacılarla ödül oyunu oynayacaksınız ve beraber ödüle gideceksiniz'' dedi.

        Dün yapılan oylamada dördüncü eleme adayı, 4 oyla Seda oldu. Böylelikle çemberin daraldığı Survivor 2022'de Seda ilk potasına girdi.

        "ŞAŞIRMADIM"

        Seda, açık oylamada isminin çıkmasının ardından, ''Şaşırmadım zaten olması gereken buydu. Kaybettik. Ben kendi senemde hiç potaya bile girmemiştim. Bu benim ilk potam'' ifadelerini kullandı.

        Acun Ilıcalı bugün yapılan konseyde artık dokunulmazlığın bire indirildiğini açıkladı. Bu haftadan itibaren takımlarda sadece bir kişi dokunulmaz olacak.

        Dün yapılan oyunlarda mavi takımda Hikmet dokunulmazlığı kazandı.

        Kırmızı takımda ise Anıl ve Ayşe dokunulmaz isim seçildi.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI

        Survivor'da bu hafta beş dokunulmazlığı da üst üste gönüllüler kaybetti. İlk dört aday; Evrim, Nisa, Berkan ve Seda oldu. Bugün yapılan konseyde mavi takımda sadece Nagihan, Ogeday ve Atakan'dan birinin ismi yazılması gerekiyordu.

        Konseyde yapılan oylamayı Acun Ilıcalı açıkladı. Konseyde yapılan oylamada 5. gitme adayı Ogeday seçildi.
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        Haberler Magazin Survivor 6. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
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