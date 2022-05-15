Survivor 2022 finaline az zaman kala heyecan dorukta. TV8'in sevilen yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Peki, Survivor 6. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
6. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da altıncı dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanacak. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? İşte bu akşam ekranlara gelecek olan ve tansiyonun yüksek olduğu nefes kesen yeni bölümde belli olacak...
14 MAYIS'TA NELER YAŞANDI?
Survivor 2022 All Star dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı dün akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.
Kadınlar mücadelesini 8 - 3 Kırmızı takım kazanmasıyla dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım genel skorda 1 - 0 öne geçti.
Erkek mücadelesini de 8 - 3 skor ile Kırmızı takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyununu kazanan takım 2- 0 skor ile Kırmızı takım oldu.
Bu durumda Kırmızı takım gerçekleşen 5 dokunulmazlık oyununun tamamını üst üste kazandı.