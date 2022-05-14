Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.05.2022 21:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2022 21:21
    ABONE OL

    Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne? Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan'ın şarkıları neler?

    Televizyon kanallarının akşam kuşağı programlarını yakından takip edenler Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne? Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarını araştırıyor. Cumartesi akşamları Kanal D'de yayınlanan ve katılan konuklarıyla ilgiyle izlenen Şarkılar Bizi Söyler programında yine birbirinden ünlü isimler vardı. Hastalığıyla uzun bir süre gündemden düşmeyen Hakan Taşıyan da konuklardan biri oldu, izleyiciler hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan'ın şarkıları neler?

    takvim.com.tr
    Hakan Taşıyan’ın hastalığı ne?

    Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne? Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan'ın şarkıları neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bugünkü konuklarından biri Hakan Taşıyan oldu ve başarılı sesi, hastalığı ile gündem konusu olan ismin hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    HAKAN TAŞIYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır.

    Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. İlk kasetini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

        1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

        Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur.

        1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. 2001'de ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.

        HAKAN TAŞIYAN'NIN HASTALIĞI NE?

        Hakan Taşıyan 2020 yılında sağlık problemleri nedeniyle hastaneye başvurduğunda sanatçıya karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu ve acil organ nakli yapılması gerektiği bildirildi.

        Taşıyan'ın kız kardeşinden alınan örnekler sanatçı ile uyumlu çıkınca nakil için hazırlıklar başlatıldı ancak karaciğer için uygun donör bulunamamıştı. Kısa süre karaciğerin de bulunmasıyla Hakan Taşıyan önce karaciğer sonra da böbrek nakli oldu. Tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan Hakan Taşıyan 2021 yılı Mayıs ayında sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
        Haberler Magazin Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne? Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan'ın şarkıları neler?
            SON DAKİKA