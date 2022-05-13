Emanet'in Seher'inden kalp krizi geçirten hareket! Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı şehri terk etti! Final dublöre ‘Emanet’ edildi

Emanet dizisinde soğuk duş etkisi yaratan ayrılık! İlk bölümü 7 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan ve hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen dram ve romantik türdeki Emanet dizisinde başrol çekip gitti. Önümüzdeki günlerde sezon finali yapacak olan dizinin son bölümlerinde başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu yerine dublörü yer alacak. Peki Emanet Sıla Türkoğlu neden yok? Sıla Türkoğlu Emanet dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte yanıtları..
Başrollerini Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan'ın üstlendiği Emanet dizisinda şoke eden veda, inceldiği yerden koptu. Fenomen dizinin başrolünde yer alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun 3. sezonda yer almak istemediğini yapımcı şirkete bildirdiği ancak hikayesi ve sözleşmesi devam ettiği için talebi reddedildiği ortaya çıktı.
SEZON FİNALİ DUBLÖRLE ÇEKİLDİ
Diziden ayrılmak isteyen oyuncu ise çareyi şaşırtan bir yol izleyerek buldu. İddiaya göre sezon final bölümünün çekimlerine gelmeyen Sıla Türkoplu İzmir'e ailesinin yanına döndü. Sözleşmesinin sonlandırılmasını isteyen Türkoplu şirketten 'Hayır' cevabı alınca apar topar diziden ayrıldı.
Şirket, Mart ayı sonunda çekilen sezon finalini dublörle tamamladı. Sıla Türkoğlu'nun sezon finalinden sonra, bu aybaşında yapılan 3.sezon tanıtım çekimlerine de katılmadığı ortaya çıktı.