Emanet'in Seher'inden kalp krizi geçirten hareket! Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı şehri terk etti! Final dublöre ‘Emanet’ edildi

Emanet dizisinde soğuk duş etkisi yaratan ayrılık! İlk bölümü 7 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan ve hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen dram ve romantik türdeki Emanet dizisinde başrol çekip gitti. Önümüzdeki günlerde sezon finali yapacak olan dizinin son bölümlerinde başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu yerine dublörü yer alacak. Peki Emanet Sıla Türkoğlu neden yok? Sıla Türkoğlu Emanet dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte yanıtları..