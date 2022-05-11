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    • Magazin
    • 11.05.2022 12:50
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    • 11.05.2022 12:51
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    Volkan'ın sonu Derin'in ellerinden oldu! Sadakatsiz Volkan öldü mü? Caner Cindoruk Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı, neden?

    Sadakatsiz Volkan en büyük darbeyi Derin'den yedi. Sadakatsiz 58. bölüm merakla beklenirken yayınlanan fragman gündeme bomba gibi düştü. Asya'nın çıldırttığı Derin öfke patlaması yaşadı ve bıçağı eline aldı. Araya giren Volkan bıçağın hedefi oldu. Caner Cindoruk'un hakkını vererek oynadığı, yaptıklarıyla seyirciyi çileden çıkaran Volkan'ın sonu Derin'in ellerinden oldu. Peki Sadakatsiz Volkan öldü mü? Caner Cindoruk Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte detaylar...

    Volkan’ın sonu Derin’in ellerinden oldu!

    Kanal D'nin ilgi ile takip edilen dizisi Sadakatsiz Çarşamba günleri izleyicisiyle buluşuyor. Final yapmaya hazırlanan dizinin 58. bölümü için fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragmana Volkan'ın bıçaklanması damga vurdu. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Asya'nın intikam planı Derin'in biricik aşkından olmasına neden oldu. Kendi elleriyle Volkan'ı bıçaklayan Derin katil mi oldu? İzleyiciler Sadakatsiz Volkan öldü mü? Caner Cindoruk Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtları...

    KENDİNDEN BİLE ÇOK SEVİYORDU!

    Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz'de kan gövdeyi götürdü.

    Dizinin ilk bölümünden beri Derin'in aşkından öldüğü Volkan son bölümde bıçaklandı. Hem de biricik eşi tarafından.

    İzleyiciyi hareketleriyle her bölümde çıldırtmayı başaran Volkan ve Derin'e ne olacak? merak konusu oldu.

    Derin hapse mi girecek? Volkan öldü mü? soruları gündemde yer alıyor.

    VOLKAN ÖLDÜ MÜ, CANER CİNDORUK SADAKATSİZ'DEN AYRILDI MI?

    Bilindiği üzere Sadakatsiz 3 bölüm sonra final yapacak. 11 Mayıs akşamı dizinin 58. bölümü yayınlanacak. Volkan karakterine hayat veren oyuncu Caner Cindoruk'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

        Derin'in Asya'ya saldırırken Volkan'ı bıçaklaması herkesi şoke etti. Volkan'ın ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.

        SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

        Cansu Dere : Asya
        Caner Cindoruk : Volkan
        Melis Sezen : Derin
        Özge Özder : Derya
        Emir Tarık Tekin : Selçuk
        Alp Akar : Ali
        Nazlı Bulum : Nil
        Gözde Seda Altuner : Gönül
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        Haberler Magazin Volkan'ın sonu Derin'in ellerinden oldu! Sadakatsiz Volkan öldü mü? Caner Cindoruk Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı, neden?
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