Bu yıl 41 ülkenin katılım sağlayacağı Eurovision şarkı yarışması için geri sayım bugün sona eriyor. Yarışmaya katılan ülkelerin temsilcileri ilk etapta yarı finalde performanslarını sergileyecekler, ardından final bölümünde bu senenin birincisi ortaya çıkacak. Peki, Eurovison 2022 saat kaçta? Eurovision Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak? Bu sene hangi ülkeler katılacak? İşte merak edilenler!
EUROVISION NE ZAMAN?
2022 Eurovision Şarkı Yarışması 3 gün sürecek. İlk yarı final 10 Mayıs 2022, ikinci yarı final 12 Mayıs 2022 ve final ise 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.
Eurovision İtalya'nın şehri Torino'da bulunan Pala Alpitour'da gerçekleştirilecek.
2022 Eurovision saat kaçta, hangi kanalda?
Eurovision Şarkı Yarışması Youtube Eurovision 2022 resmi kanalı üzerinden 10 Mayıs saat 22.00'dan itibaren izlenebilecek.
Ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.