Eurovison 2022 saat kaçta? Eurovision Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak? Bu sene hangi ülkeler katılacak?

1965 yılında Napoli ve 1991 yılında Roma'daki ev sahipliklerinden sonra İtalya üçüncü kez Eurovision'a ev sahipliği yapıyor.Yarışmanın sunuculuğunu İtalyan televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcı Laura Pausini ve Lübnanlı-İngiliz şarkıcı Mika üstleniyor.

Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs'ta, ikinci yarı finali 12 Mayıs'ta, finaliyse 14 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak. Her üç günde de Jüri, Aile ve Canlı Yayın şovu olmak üzere üç performans sahnelenecek.