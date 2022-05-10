Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız oyuncusuydu! İçimizdeki Ateş'e transfer oldu tozu dumana katacak! EDHO'un Façalı'sı...

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Ceren Benderlioğlu eşi Emir Benderlioğlu ile birlikte 3 sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol almıştı. 199. bölüm sonrası final kararı alan yapım sevenlerini üzerken dizide rol alan oyuncular da kısa bir aranın ardından yeni projelerle karşımıza çıkmaya başladı.

ATV'de yayınlanacak İçimizdeki Ateş dizisinin kadrosu netleşti. Dizinin kadrosunda Burak Sevinç ve Gizem Arıkan gibi ünlü isimler yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı dizisinde Piri Reis karakteriyle izleyici karşısında olan Emir Benderlioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceren Benderlioğlu da İçimizdeki Ateş'te boy gösterecek.