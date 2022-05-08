Seyircisi üzüntüden kahrolacak! Gönül Dağı o tarihte sezon finali yapacak! Kesinleşti sosyal medyadan paylaşım gelince...

Gönül Dağı dizisinin 63. bölüm 2. fragmanı yayımlandı. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin fragmanı yine nefes kesti. Rıfat'ın Mihriban'a ilgi duymaya başlaması dikkat çekti. Her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden Gönül Dağı 63. bölümde Rıfat ile Mihriban'ın arasında yaşananların yanı sıra satış yasağı da fragmana damga vuran anlardan biri oldu. SNK Havacılık, amca oğullarının seri üretime geçtiği icatlarının satışına yasak getirdi. Heyecanla beklenen yeni bölüm bir yandan da sezon finalinin alarmı niteliğinde. Peki Gönül Dağı ne zaman sezon finali yapacak?
Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın yaptığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı'ndan kötü haber! Dizinin senaristi Arif Asaf Elmas, sosyal medya hesabından Gönül Dağı sezon finali tarihini açıkladı.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ!
17 Mayıs Cumartesi akşamı 62. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Gönül Dağı, 65. bölümle 28 Mayıs Cumartesi akşamı sezona veda edecek.
''ANA RIFAT'A SAHİP ÇIKAMADIM''
Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Köprü Film imzalı dizinin merakla beklenen 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan fragmanda; Rıfat'ı kaybettiğini sanan Mihriban, koşarak eve geldi ve Hacer'e ''Ana ben Rıfat'a sahip çıkamadım.'' dedi.
Tam o sırada Rıfat çıkageldi ve Mihriban'ın eline bir toka bıraktı. Bu sahne, Rıfat'ın kırıldığı yerden çiçek açmaya başladığının göstergesiydi.
SATIŞ YASAĞI GELDİ
Öte yandan SNK Havacılık çalışanları, amca oğullarının yanına gelip ''İcatlarımızdan birinin seri üretim yaptığınızın duyumunu aldık. Ürünlerin satışınnı yapamazsınız. Bunları bağlamak zorundayız.'' dedi.
Amca oğulları, tam mutlu olacakken yine hevesleri kursaklarında kaldı.