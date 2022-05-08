Seyircisi üzüntüden kahrolacak! Gönül Dağı o tarihte sezon finali yapacak! Kesinleşti sosyal medyadan paylaşım gelince...

Gönül Dağı dizisinin 63. bölüm 2. fragmanı yayımlandı. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin fragmanı yine nefes kesti. Rıfat'ın Mihriban'a ilgi duymaya başlaması dikkat çekti. Her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden Gönül Dağı 63. bölümde Rıfat ile Mihriban'ın arasında yaşananların yanı sıra satış yasağı da fragmana damga vuran anlardan biri oldu. SNK Havacılık, amca oğullarının seri üretime geçtiği icatlarının satışına yasak getirdi. Heyecanla beklenen yeni bölüm bir yandan da sezon finalinin alarmı niteliğinde. Peki Gönül Dağı ne zaman sezon finali yapacak?