Kuruluş Osman 93. bölüm fragmanı nefes kesti: “Alpler! Ya İnegöl’ü alacağız ya da şehit olacağız!”

KURULUŞ OSMAN 92. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir.