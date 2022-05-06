Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziği koluna takan isim...

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase ve kayınvalidesi Sevilay Hanım, Zehra Tosbıyık'ın yerine Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Miyase Türkel, 4 senelik ve aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var.

SENANUR YILMAZ KİMDİR?

Senanur Yılmaz, 23 yaşında ve aslen Gaziantepli. 2 yıllık evli olan Senanur'un 9 aylık bir kızı var. 8 yıl profesyonel voleybol oynamış ve tapu kadastroda çalışmış. Gaziantep'te yaşamaktadır. Kayınvalidesi Songül Yılmaz, 43 yaşında ve aslen Kilisli. 25 yıllık evli, 4 çocuğu ve 1 torunu var. Rehabilitasyon merkezinde usta öğretici olarak çalışmakta ve İstanbul'da yaşamaktadır.