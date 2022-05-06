Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziği koluna takan isim hangisi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin fenomen yarışması Nursel Engin'in sunuculuğu ile ekrana gelmeye devam ediyor ve her bölümü ayrı heyecan, eğlence, rekabet içeriyor. Peki Gelinim Mutfakta haftanın finalinde puanlar nasıl şekillendi?
6 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Henüz elenen isim açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
6 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
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